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Польша получила согласие ЕК перенаправить $6,5 миллиардов на свою оборону - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Польша получила согласие ЕК перенаправить $6,5 миллиардов на свою оборону
Польша получила согласие ЕК перенаправить $6,5 миллиардов на свою оборону - 23.05.2025, ПРАЙМ
Польша получила согласие ЕК перенаправить $6,5 миллиардов на свою оборону
Польша получила согласие Европейской комиссии перенаправить 26 миллиардов злотых (около 6,5 миллиарда долларов) из фонда восстановления после пандемии COVID-19... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T16:54+0300
2025-05-23T16:54+0300
политика
мировая экономика
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ВАРШАВА, 23 мая - ПРАЙМ. Польша получила согласие Европейской комиссии перенаправить 26 миллиардов злотых (около 6,5 миллиарда долларов) из фонда восстановления после пандемии COVID-19 (KPO) в фонд безопасности и обороны, сообщил заместитель министра фондов и региональной политики Ян Шишко. "Конец переговоров с Европейской комиссией! У нас есть согласие на создание Фонда безопасности и обороны из средств KPO. 26 миллиардов злотых пойдут на строительство инфраструктуры гражданской защиты - убежищ, колодцев, водопроводов и объектов коммуникации", - написал Шишко на платформе Х. Он также сообщил, что часть денег будет направлена на расширение польской сталелитейной и оружейной промышленности, строительство и реконструкцию инфраструктуры двойного назначения, то есть дорог, железнодорожных путей, взлетно-посадочных полос. Ранее сообщалось, что на текущий год Польша запланировала рекордные оборонные расходы на уровне 4,7% ВВП.
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мировая экономика, польша, ек
Политика, Мировая экономика, ПОЛЬША, ЕК
16:54 23.05.2025
 
Польша получила согласие ЕК перенаправить $6,5 миллиардов на свою оборону

Польша получила согласие Еврокомиссии перенаправить $6,5 миллиардов в фонд обороны

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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ВАРШАВА, 23 мая - ПРАЙМ. Польша получила согласие Европейской комиссии перенаправить 26 миллиардов злотых (около 6,5 миллиарда долларов) из фонда восстановления после пандемии COVID-19 (KPO) в фонд безопасности и обороны, сообщил заместитель министра фондов и региональной политики Ян Шишко.
"Конец переговоров с Европейской комиссией! У нас есть согласие на создание Фонда безопасности и обороны из средств KPO. 26 миллиардов злотых пойдут на строительство инфраструктуры гражданской защиты - убежищ, колодцев, водопроводов и объектов коммуникации", - написал Шишко на платформе Х.
Он также сообщил, что часть денег будет направлена на расширение польской сталелитейной и оружейной промышленности, строительство и реконструкцию инфраструктуры двойного назначения, то есть дорог, железнодорожных путей, взлетно-посадочных полос.
Ранее сообщалось, что на текущий год Польша запланировала рекордные оборонные расходы на уровне 4,7% ВВП.
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