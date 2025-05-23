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В Германии заявили, что США и ЕС пострадают от новых пошлин Трампа
В Германии заявили, что США и ЕС пострадают от новых пошлин Трампа - 23.05.2025, ПРАЙМ
В Германии заявили, что США и ЕС пострадают от новых пошлин Трампа
И США, и ЕС пострадают от возможных новых пошлин, предложенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, Германия в этой связи делает ставку на... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T16:36+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. И США, и ЕС пострадают от возможных новых пошлин, предложенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, Германия в этой связи делает ставку на переговоры и полностью поддерживает усилия Европейской комиссии, заявил в пятницу глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. Ранее в пятницу Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает импортные пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. "Полагаю, что подобные пошлины никому не помогут, а лишь приведут к тому, что пострадает экономическое развитие обоих рынков. Поэтому мы и далее делаем ставку на переговоры, полностью поддерживаем Европейскую комиссию", - сказал Вадефуль на пресс-конференции со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Трансляция велась на You-Tube канале МИД ФРГ.
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Экономика, ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, США, Дональд Трамп, ЕС
В Германии заявили, что США и ЕС пострадают от новых пошлин Трампа
Глава МИД ФРГ Вадефуль: США и ЕС пострадают от новых пошлин Трампа
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. И США, и ЕС пострадают от возможных новых пошлин, предложенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, Германия в этой связи делает ставку на переговоры и полностью поддерживает усилия Европейской комиссии, заявил в пятницу глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.
Ранее в пятницу Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает импортные пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.
"Полагаю, что подобные пошлины никому не помогут, а лишь приведут к тому, что пострадает экономическое развитие обоих рынков. Поэтому мы и далее делаем ставку на переговоры, полностью поддерживаем Европейскую комиссию", - сказал Вадефуль на пресс-конференции со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Трансляция велась на You-Tube канале МИД ФРГ.
Эксперт объяснил, чем грозят пошлины Трампа против ЕС