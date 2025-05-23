Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии заявили, что США и ЕС пострадают от новых пошлин Трампа - 23.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250523/poshliny-857870586.html
В Германии заявили, что США и ЕС пострадают от новых пошлин Трампа
В Германии заявили, что США и ЕС пострадают от новых пошлин Трампа - 23.05.2025, ПРАЙМ
В Германии заявили, что США и ЕС пострадают от новых пошлин Трампа
И США, и ЕС пострадают от возможных новых пошлин, предложенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, Германия в этой связи делает ставку на... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T16:36+0300
2025-05-23T16:36+0300
экономика
германия
москва
сша
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82749/93/827499301_0:156:2279:1438_1920x0_80_0_0_6d22f8f346f1b20f708af219d6f5f9c2.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. И США, и ЕС пострадают от возможных новых пошлин, предложенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, Германия в этой связи делает ставку на переговоры и полностью поддерживает усилия Европейской комиссии, заявил в пятницу глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. Ранее в пятницу Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает импортные пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. "Полагаю, что подобные пошлины никому не помогут, а лишь приведут к тому, что пострадает экономическое развитие обоих рынков. Поэтому мы и далее делаем ставку на переговоры, полностью поддерживаем Европейскую комиссию", - сказал Вадефуль на пресс-конференции со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Трансляция велась на You-Tube канале МИД ФРГ.
https://1prime.ru/20250523/ssha-857869821.html
германия
москва
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82749/93/827499301_77:0:2202:1594_1920x0_80_0_0_059232f80d83494ef28566b1043d7905.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, москва, сша, дональд трамп, ес
Экономика, ГЕРМАНИЯ, МОСКВА, США, Дональд Трамп, ЕС
16:36 23.05.2025
 
В Германии заявили, что США и ЕС пострадают от новых пошлин Трампа

Глава МИД ФРГ Вадефуль: США и ЕС пострадают от новых пошлин Трампа

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк#Президент США Дональд Трамп перед началом встречи в Брюсселе с лидерами Европейского совета, 25 мая 2017
#Президент США Дональд Трамп перед началом встречи в Брюсселе с лидерами Европейского совета, 25 мая 2017 - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. И США, и ЕС пострадают от возможных новых пошлин, предложенных президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, Германия в этой связи делает ставку на переговоры и полностью поддерживает усилия Европейской комиссии, заявил в пятницу глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.
Ранее в пятницу Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает импортные пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.
"Полагаю, что подобные пошлины никому не помогут, а лишь приведут к тому, что пострадает экономическое развитие обоих рынков. Поэтому мы и далее делаем ставку на переговоры, полностью поддерживаем Европейскую комиссию", - сказал Вадефуль на пресс-конференции со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром. Трансляция велась на You-Tube канале МИД ФРГ.
Американский флаг - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Эксперт объяснил, чем грозят пошлины Трампа против ЕС
16:24
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯМОСКВАСШАДональд ТрампЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала