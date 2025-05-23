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СМИ: корабль ВМС Франции прибыл в Хельсинки для наблюдения за ВМФ России - 23.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: корабль ВМС Франции прибыл в Хельсинки для наблюдения за ВМФ России
СМИ: корабль ВМС Франции прибыл в Хельсинки для наблюдения за ВМФ России - 23.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: корабль ВМС Франции прибыл в Хельсинки для наблюдения за ВМФ России
Разведывательный корабль военно-морских сил Франции прибыл в Хельсинки для наблюдения за ВМФ России в Балтийском море, сообщает эстонская газета Postimees. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T11:27+0300
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политика
балтийское море
франция
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Разведывательный корабль военно-морских сил Франции прибыл в Хельсинки для наблюдения за ВМФ России в Балтийском море, сообщает эстонская газета Postimees. "Французский военно-морской разведывательный корабль Dupuy de Lôme, прибывший в Балтийское море, приступил к своей первой миссии по наблюдению за российским военно-морским флотом", - пишет издание. По данным газеты, одна из целей Dupuy de Lome - наблюдение за судами, якобы перевозящими российские энергоресурсы.
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балтийское море
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балтийское море, франция
Политика, Балтийское море, ФРАНЦИЯ
11:27 23.05.2025 (обновлено: 11:28 23.05.2025)
 
СМИ: корабль ВМС Франции прибыл в Хельсинки для наблюдения за ВМФ России

Postimees: военно-морской корабль Франции прибыл в Хельсинки для наблюдения за ВМФ России

© РИА Новости . Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкВид на Балтийское море
Вид на Балтийское море - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Разведывательный корабль военно-морских сил Франции прибыл в Хельсинки для наблюдения за ВМФ России в Балтийском море, сообщает эстонская газета Postimees.
"Французский военно-морской разведывательный корабль Dupuy de Lôme, прибывший в Балтийское море, приступил к своей первой миссии по наблюдению за российским военно-морским флотом", - пишет издание.
По данным газеты, одна из целей Dupuy de Lome - наблюдение за судами, якобы перевозящими российские энергоресурсы.
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ПолитикаБалтийское мореФРАНЦИЯ
 
 
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