https://1prime.ru/20250523/postimees-857854124.html

СМИ: корабль ВМС Франции прибыл в Хельсинки для наблюдения за ВМФ России

СМИ: корабль ВМС Франции прибыл в Хельсинки для наблюдения за ВМФ России - 23.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: корабль ВМС Франции прибыл в Хельсинки для наблюдения за ВМФ России

Разведывательный корабль военно-морских сил Франции прибыл в Хельсинки для наблюдения за ВМФ России в Балтийском море, сообщает эстонская газета Postimees. | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T11:27+0300

2025-05-23T11:27+0300

2025-05-23T11:28+0300

политика

балтийское море

франция

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Разведывательный корабль военно-морских сил Франции прибыл в Хельсинки для наблюдения за ВМФ России в Балтийском море, сообщает эстонская газета Postimees. "Французский военно-морской разведывательный корабль Dupuy de Lôme, прибывший в Балтийское море, приступил к своей первой миссии по наблюдению за российским военно-морским флотом", - пишет издание. По данным газеты, одна из целей Dupuy de Lome - наблюдение за судами, якобы перевозящими российские энергоресурсы.

https://1prime.ru/20250523/britaniya-857846940.html

балтийское море

франция

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балтийское море, франция