https://1prime.ru/20250523/postimees-857854124.html
СМИ: корабль ВМС Франции прибыл в Хельсинки для наблюдения за ВМФ России
СМИ: корабль ВМС Франции прибыл в Хельсинки для наблюдения за ВМФ России - 23.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: корабль ВМС Франции прибыл в Хельсинки для наблюдения за ВМФ России
Разведывательный корабль военно-морских сил Франции прибыл в Хельсинки для наблюдения за ВМФ России в Балтийском море, сообщает эстонская газета Postimees. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T11:27+0300
2025-05-23T11:27+0300
2025-05-23T11:28+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Разведывательный корабль военно-морских сил Франции прибыл в Хельсинки для наблюдения за ВМФ России в Балтийском море, сообщает эстонская газета Postimees. "Французский военно-морской разведывательный корабль Dupuy de Lôme, прибывший в Балтийское море, приступил к своей первой миссии по наблюдению за российским военно-морским флотом", - пишет издание. По данным газеты, одна из целей Dupuy de Lome - наблюдение за судами, якобы перевозящими российские энергоресурсы.
https://1prime.ru/20250523/britaniya-857846940.html
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Политика, Балтийское море, ФРАНЦИЯ
СМИ: корабль ВМС Франции прибыл в Хельсинки для наблюдения за ВМФ России
Postimees: военно-морской корабль Франции прибыл в Хельсинки для наблюдения за ВМФ России
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Разведывательный корабль военно-морских сил Франции прибыл в Хельсинки для наблюдения за ВМФ России в Балтийском море, сообщает эстонская газета Postimees.
"Французский военно-морской разведывательный корабль Dupuy de Lôme, прибывший в Балтийское море, приступил к своей первой миссии по наблюдению за российским военно-морским флотом", - пишет издание.
По данным газеты, одна из целей Dupuy de Lome - наблюдение за судами, якобы перевозящими российские энергоресурсы.
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