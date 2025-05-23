https://1prime.ru/20250523/postradavshie-857851995.html

Девять пострадавших при падении БПЛА в Ельце находятся в больницах

Девять пострадавших при падении БПЛА в Ельце находятся в больницах - 23.05.2025, ПРАЙМ

Девять пострадавших при падении БПЛА в Ельце находятся в больницах

Девять пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на жилой дом в Ельце находятся на стационарном лечении, все они - в состоянии средней степени тяжести,... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T10:16+0300

2025-05-23T10:16+0300

2025-05-23T10:16+0300

происшествия

россия

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Девять пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на жилой дом в Ельце находятся на стационарном лечении, все они - в состоянии средней степени тяжести, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ. Ночью губернатор Игорь Артамонов сообщал, что над Ельцом подавлены беспилотники, обломки упали в промзоне и вызвали возгорание, людей эвакуировали. Позже он добавил, что из-за падения беспилотника и пожара в промзоне пострадали восемь человек, им оказывают медпомощь. Кроме того, по его словам, обломки БПЛА упали на крышу жилого дома, жильцы были оперативно эвакуированы, пострадавших нет, здание не разрушено. На месте работают взрывотехники и экстренные службы. "На стационарном лечении находятся 9 пострадавших в результате атаки БПЛА укараинских националистов на жилой дом в Ельце. Все пострадавшие – в состоянии средней степени тяжести, получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

https://1prime.ru/20250324/ataka-856047822.html

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