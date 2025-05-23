https://1prime.ru/20250523/protokol-857861395.html

Генпрокуроры России и Мьянмы подписали протокол о взаимной защите граждан

Генпрокуроры России и Мьянмы подписали протокол о взаимной защите граждан - 23.05.2025, ПРАЙМ

Генпрокуроры России и Мьянмы подписали протокол о взаимной защите граждан

Генеральные прокуроры России и Мьянмы Игорь Краснов и Тида У подписали протокол к соглашению о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T13:53+0300

2025-05-23T13:53+0300

2025-05-23T13:53+0300

россия

мьянма

игорь краснов

общество

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МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Генеральные прокуроры России и Мьянмы Игорь Краснов и Тида У подписали протокол к соглашению о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции, сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства. Как уточнили в Генеральной прокуратуре, встреча глав двух ведомств состоялась в пятницу в Москве. "Стороны подписали протокол к соглашению о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции. По словам главы российского надзорного ведомства, этот важный документ будет служить инструментом реализации гарантий защиты от участившихся злоупотреблений со стороны ряда иностранных государств и псевдомеждународных судебных органов", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, Краснов отметил, что ведомства России и Мьянмы нацелены на соблюдение незыблемых принципов международного права – суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела, уважение прав и свобод человека. Пресс-служба отметила, в завершение встречи Краснов подтвердил открытость российской прокуратуры для профессионального диалога, расширения взаимодействия и обмена практикой.

https://1prime.ru/20250322/rosatom-856011319.html

мьянма

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россия, мьянма, игорь краснов, общество