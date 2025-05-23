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Пошлина на экспорт пшеницы с 28 мая снизится до 1364,5 руб за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы с 28 мая снизится до 1364,5 руб за тонну - 23.05.2025, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт пшеницы с 28 мая снизится до 1364,5 руб за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 28 мая по 3 июня снизится до 1364,5 рублей за тонну, на кукурузу - до 606 рублей за тонну, на ячмень -... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T22:09+0300
2025-05-23T22:09+0300
2025-05-23T22:09+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 28 мая по 3 июня снизится до 1364,5 рублей за тонну, на кукурузу - до 606 рублей за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 248,4 доллара за тонну, на ячмень - 204 доллара, на кукурузу - 220,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 21 по 27 мая, составляет 1550,3 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 0 рублей, кукурузы - 665,7 рубля за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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сельское хозяйство, минсельхоз, банк россия
Экономика, Сельское хозяйство, Минсельхоз, банк Россия
Пошлина на экспорт пшеницы с 28 мая снизится до 1364,5 руб за тонну
Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы из России с 28 мая снизится до 1364,5 руб за тонну
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 28 мая по 3 июня снизится до 1364,5 рублей за тонну, на кукурузу - до 606 рублей за тонну, на ячмень - останется нулевой, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 248,4 доллара за тонну, на ячмень - 204 доллара, на кукурузу - 220,9 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 21 по 27 мая, составляет 1550,3 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 0 рублей, кукурузы - 665,7 рубля за тонну.
В России снижается пошлина на экспорт пшеницы
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.