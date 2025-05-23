https://1prime.ru/20250523/putin-857864554.html

Путин подписал закон о внесудебном банкротстве участников СВО

Путин подписал закон о внесудебном банкротстве участников СВО - 23.05.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о внесудебном банкротстве участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении процедуры внесудебного банкротства на участников специальной военной операции, соответствующий... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T14:54+0300

2025-05-23T14:54+0300

2025-05-23T14:54+0300

россия

владимир путин

госдума

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении процедуры внесудебного банкротства на участников специальной военной операции, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, внесудебное банкротство позволяет без обращения в суд списать долги физлиц в размере от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Граждане, которые принимают или принимали участие в СВО, смогут воспользоваться этой процедурой, предъявив справку, подтверждающую их участие в данной операции. При этом должны быть соблюдены два условия: у участника СВО не должно быть имущества, на которое можно обратить взыскание; и не менее чем за год до начала процедуры ему был выдан исполнительный документ, который предъявлялся к исполнению, но не был исполнен или был исполнен частично. Как пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, данное требование направлено на предотвращение ситуаций, при которых задолженность образуется искусственно или в целях преднамеренного уклонения от исполнения обязательств. Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Его принятие "закладывает основу для защиты интересов лиц, выполнивших государственные задачи, но оказавшихся в тяжелом материальном положении", ранее заявлял Гаврилов. Он также подчеркивал, что законодательное обеспечение поддержки бойцов СВО и их семей - один из приоритетов, которые определил председатель Госдумы Вячеслав Володин на текущую сессию. Как отмечал глава комитета ГД, процедура внесудебного банкротства успешно применялась в 2024 году, ею воспользовались более 55 тысяч человек. Ее распространение на участников СВО потребует определенной настройки информационных систем, при этом в Минэкономразвития и комитете уверены, что это будет реализовано в кратчайшие сроки, добавлял Гаврилов. Механизм внесудебного банкротства был запущен в 2020 году, а с ноября 2023 года вступили в силу новые условия его применения, напоминает на своем сайте Минэкономразвития. Процедура создавалась для социально уязвимых категорий людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Процедурой могут воспользоваться граждане, по долгам которых окончено исполнительное производство; пенсионеры; граждане, получающие пособие на детей, когда с таких граждан долги взыскивают больше года; граждане, с которых долги взыскивают более семи лет. В рамках процедуры внесудебного банкротства долги можно списать бесплатно через МФЦ, предоставив минимальное количество документов и не обращаясь к платной помощи юристов.

https://1prime.ru/20250523/poruchenie-857855889.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, госдума