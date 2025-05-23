Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон о реестре поставщиков бункерного топлива - 23.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250523/putin-857865039.html
Путин подписал закон о реестре поставщиков бункерного топлива
Путин подписал закон о реестре поставщиков бункерного топлива - 23.05.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о реестре поставщиков бункерного топлива
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается наделить федеральные органы исполнительной власти полномочиями по ведению реестра... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T15:00+0300
2025-05-23T15:00+0300
россия
владимир путин
топливо
https://cdnn.1prime.ru/img/83114/10/831141090_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_bfaa611594b7cc4305f310bbac34091e.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается наделить федеральные органы исполнительной власти полномочиями по ведению реестра поставщиков бункерного топлива, внесению в него сведений и изменений. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Автором инициативы выступало правительство РФ. Данный реестр будут вести в целях учета сведений о поставщиках бункерного топлива, а также сведений о морских портах, в которых осуществляется бункеровка судов, и судах, используемых для бункеровки судов. Реестр носит информационный характер. Законом предусматриваются полномочия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию госуслуг и управлению госимуществом в сфере морского транспорта, по формированию, ведению реестра поставщиков бункерного топлива, внесение в него сведений, их изменение и исключение из него, а также полномочия федеральных органов исполнительной власти в области транспорта по утверждению порядка формирования и ведения реестра поставщиков бункерного топлива. Кроме того, вводятся понятия "бункерное топливо", под которым понимается топливо, предназначенное для обеспечения эксплуатации судов, "бункеровка судна", то есть снабжение судна бункерным топливом и смазочными материалами в морских портах в целях торгового мореплавания, а также понятие "поставщики бункерного топлива" - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие бункеровку судов.
https://1prime.ru/20250523/putin-857864554.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83114/10/831141090_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_19fec57e9b588e292cdfdafdcba09a03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, топливо
РОССИЯ, Владимир Путин, топливо
15:00 23.05.2025
 
Путин подписал закон о реестре поставщиков бункерного топлива

Путин подписал закон о создании реестра поставщиков бункерного топлива

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается наделить федеральные органы исполнительной власти полномочиями по ведению реестра поставщиков бункерного топлива, внесению в него сведений и изменений. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Автором инициативы выступало правительство РФ. Данный реестр будут вести в целях учета сведений о поставщиках бункерного топлива, а также сведений о морских портах, в которых осуществляется бункеровка судов, и судах, используемых для бункеровки судов. Реестр носит информационный характер.
Законом предусматриваются полномочия федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию госуслуг и управлению госимуществом в сфере морского транспорта, по формированию, ведению реестра поставщиков бункерного топлива, внесение в него сведений, их изменение и исключение из него, а также полномочия федеральных органов исполнительной власти в области транспорта по утверждению порядка формирования и ведения реестра поставщиков бункерного топлива.
Кроме того, вводятся понятия "бункерное топливо", под которым понимается топливо, предназначенное для обеспечения эксплуатации судов, "бункеровка судна", то есть снабжение судна бункерным топливом и смазочными материалами в морских портах в целях торгового мореплавания, а также понятие "поставщики бункерного топлива" - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие бункеровку судов.
Президент РФ Владимир Путин выступает на международном форуме Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Путин подписал закон о внесудебном банкротстве участников СВО
14:54
 
РОССИЯВладимир Путинтопливо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала