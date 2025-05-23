https://1prime.ru/20250523/putin-857865364.html

Путин подписал закон о локализации автомобилей для такси

Путин подписал закон о локализации автомобилей для такси - 23.05.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о локализации автомобилей для такси

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси,... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T15:03+0300

2025-05-23T15:03+0300

2025-05-23T15:03+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Балльная система оценки локализации автопромышленности действует в России с 2019 года. Баллы необходимы для участия в госконтрактах. В частности, порог для допуска к госзакупкам составляет сейчас не менее 3200 баллов для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, что подразумевает высокую долю российских комплектующих и сборку в РФ. В соответствии с законом, для включения автомобиля в региональный реестр легковых такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством РФ для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. При этом законом предусмотрено исключение для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Требования к машинам такси в Калининградской области не будут применяться до 1 марта 2028 года, для субъектов РФ, входящих в состав СФО, - до 1 марта 2028 года, для регионов, входящих в ДФО, - до 1 марта 2030 года. Законом уточняется, что перечень сведений для внесения автомобиля в региональный реестр легковых такси должен включать марку, модель, год выпуска, государственный регистрационный номер автомобиля, идентификационный номер транспортного средства либо идентификационный номер его основного компонента в случае, если указанный автомобиль не имеет идентификационного номера. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.

https://1prime.ru/20250521/lokalizatsiya-857781509.html

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бизнес, россия, рф, владимир путин