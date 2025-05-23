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Путин подписал закон, снижающий издержки УК и владельцев паев инвестфондов

Путин подписал закон, снижающий издержки УК и владельцев паев инвестфондов - 23.05.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон, снижающий издержки УК и владельцев паев инвестфондов

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий снизить издержки управляющих компаний (УК), а также акционеров и владельцев паев инвестиционных... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T15:57+0300

2025-05-23T15:57+0300

2025-05-23T15:57+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий снизить издержки управляющих компаний (УК), а также акционеров и владельцев паев инвестиционных фондов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон разрешает УК, если это предусмотрено правилами доверительного управления (ДУ), передавать спецдепозитарию обязанности по учету операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (ПИФ). Причем одновременно передается обязанность определять стоимость чистых активов фонда, рассчитывать стоимость одного пая и вести учет имущества, переданного в оплату паев. В то же время в правилах ДУ может прописываться возможность для УК не передавать отдельное имущество, составляющее ПИФ, на хранение в спецдепозитарий. В отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (АИФ), УК также сможет передать спецдепозитарию обязанность лишь по учету операций с таким имуществом, если это предусмотрено уставом фонда. При этом о передаче соответствующих обязанностей, касающихся имущества ПИФ или АИФ, управляющая компания будет обязана уведомить Банк России. Кроме того, законом вводится обязанность УК передавать на хранение в кредитную организацию, которая не является спецдепозитарием АИФ или ПИФ, слитки драгметаллов, если это предусмотрено уставом АИФ или правилами доверительного управления. Одновременно закон уточняет обязанности спецдепозитария в связи с передачей ему УК обязанностей, связанных с имуществом ПИФ и АИФ. И законодательно закрепляется возможность включения в состав открытых ПИФ драгметаллов, соответствующих требованиям ЦБ, в том числе размещенных на банковских счетах и во вкладах. Уточняется, что со дня официального опубликования закона на страховые организации, имеющие лицензию на осуществление добровольного страхования жизни и являющиеся соискателями (обладателями) лицензии УК инвестфондов, не будут распространяться требования по размеру собственных средств, предъявляемые к управляющим компаниям. Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу с 1 марта 2026 года, за исключением норм, для которых установлены иные сроки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, банки, владимир путин, банк россии