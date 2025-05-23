https://1prime.ru/20250523/putin-857875125.html

Путин оценил работу российского ОПК

Путин оценил работу российского ОПК - 23.05.2025, ПРАЙМ

Путин оценил работу российского ОПК

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России продолжает работать в усиленном режиме практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции, сообщил президент... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T18:29+0300

2025-05-23T18:29+0300

2025-05-23T18:33+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России продолжает работать в усиленном режиме практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции, сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал основной задачей ОПК обеспечение нужд российской армии для ведения спецоперации."Оборонно-промышленный комплекс продолжает работать в усиленном режиме практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции. И ключевая, первоочередная задача неизменна - это обеспечение всем необходимым подразделений и частей, участвующих в специальной военной операции", - сказал он.Президент также отметил качество, надежность и эффективность российской военной продукции. Он заявил, что Россия продолжает оставаться в пятёрке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям."Это ещё раз подтверждает качество, надёжность и эффективность выпускаемой нашими оружейниками военной продукции. Безусловно, интерес к ней растет, и мы понимаем, почему", - сказал Путин."Ведь практически вся линейка российских вооружений, от средств обнаружения и поражения до систем ПВО, авиации, беспилотных комплексов и бронетехники, показывает свою эффективность, проходит жесткие испытания не только на полигонах или на учениях, а, что самое главное, на земле, во фронтовых условиях, в реальном бою", - добавил он.Говоря об экспортном потенциале ОПК, президент отметил, что оссийские оборонные предприятия в в целом выполнили свои экспортные обязательства в 2024 году."В прошлом году Россия, наши предприятия, свои экспортные обязательства в целом выполнила", - сказал Путин.Он таке подчеркнул, что портфель заказов на российскую военную продукцию серьезный, речь идет о десятках миллиардов долларов."Портфель заказов на российскую военную продукцию сейчас серьезный - это десятки миллиардов долларов. И нужно активно наращивать объемы экспортных поставок", - сказал Путин.По его словам, большинство образцов вооружений и техники РФ оперативно и постоянно совершенствуются, что повышает их характеристики."Добавлю, что большинство образцов вооружения и техники за счет тесной спайки совместной работы боевых частей и коллективов предприятий КБ оперативно и постоянно совершенствуется и модернизируется, что значительно повышает их тактико-технические характеристики по дальности, точности и силе огневого поражения, защищенности и другим показателям", - сказал президент.

https://1prime.ru/20250513/putin-857536384.html

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впк, владимир путин, промышленность, россия