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"Дети приехали". В Раде пришли в ярость из-за делегации Украины в Стамбуле

"Дети приехали". В Раде пришли в ярость из-за делегации Украины в Стамбуле - 23.05.2025, ПРАЙМ

"Дети приехали". В Раде пришли в ярость из-за делегации Украины в Стамбуле

Поведение украинской делегации на переговорах в Стамбуле можно сравнить с поведением детей. Об этом в беседе на YouTube заявила депутат Верховной рады Анна... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T13:19+0300

2025-05-23T13:19+0300

2025-05-23T13:19+0300

политика

украина

рада

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Поведение украинской делегации на переговорах в Стамбуле можно сравнить с поведением детей. Об этом в беседе на YouTube заявила депутат Верховной рады Анна Скороход."Мне кажется, что Путин на это все посмотрел и подумал: "Ну, это дети. Отправлю к ним воспитателей". Вот воспитатели приехали, сели. Дети приехали все модные, на понтах", — подчеркнула нардеп.Скороход также отметила, что на переговорах с Россией должна была быть представлена группа более опытных дипломатов.Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что следующая встреча делегаций России и Украины может пройти в Ватикане. Глава МИД России Сергей Лавров опроверг эту информацию, отметив, что православные страны не могут решать вопросы на католической земле.

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