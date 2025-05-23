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"Дети приехали". В Раде пришли в ярость из-за делегации Украины в Стамбуле
"Дети приехали". В Раде пришли в ярость из-за делегации Украины в Стамбуле - 23.05.2025, ПРАЙМ
"Дети приехали". В Раде пришли в ярость из-за делегации Украины в Стамбуле
Поведение украинской делегации на переговорах в Стамбуле можно сравнить с поведением детей. Об этом в беседе на YouTube заявила депутат Верховной рады Анна... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T13:19+0300
2025-05-23T13:19+0300
2025-05-23T13:19+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Поведение украинской делегации на переговорах в Стамбуле можно сравнить с поведением детей. Об этом в беседе на YouTube заявила депутат Верховной рады Анна Скороход."Мне кажется, что Путин на это все посмотрел и подумал: "Ну, это дети. Отправлю к ним воспитателей". Вот воспитатели приехали, сели. Дети приехали все модные, на понтах", — подчеркнула нардеп.Скороход также отметила, что на переговорах с Россией должна была быть представлена группа более опытных дипломатов.Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что следующая встреча делегаций России и Украины может пройти в Ватикане. Глава МИД России Сергей Лавров опроверг эту информацию, отметив, что православные страны не могут решать вопросы на католической земле.
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украина, рада
"Дети приехали". В Раде пришли в ярость из-за делегации Украины в Стамбуле
Депутат Рады Скороход сравнила украинских дипломатов в Стамбуле с детьми
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Поведение украинской делегации на переговорах в Стамбуле можно сравнить с поведением детей. Об этом в беседе на YouTube заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
"Мне кажется, что Путин на это все посмотрел и подумал: "Ну, это дети. Отправлю к ним воспитателей". Вот воспитатели приехали, сели. Дети приехали все модные, на понтах", — подчеркнула нардеп.
Скороход также отметила, что на переговорах с Россией должна была быть представлена группа более опытных дипломатов.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что следующая встреча делегаций России и Украины может пройти в Ватикане. Глава МИД России Сергей Лавров опроверг эту информацию, отметив, что православные страны не могут решать вопросы на католической земле.
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