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ЦБ отметил увеличение денежной базы России

ЦБ отметил увеличение денежной базы России - 23.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил увеличение денежной базы России

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 16 мая увеличилась до 18,175 триллиона рублей с 18,154 триллиона на 7 мая, сообщил Банк России. | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T11:12+0300

2025-05-23T11:12+0300

2025-05-23T11:12+0300

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банк россии

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 16 мая увеличилась до 18,175 триллиона рублей с 18,154 триллиона на 7 мая, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 20,8 миллиарда рублей, или на 0,11%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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