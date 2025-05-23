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"Роскосмос" поддержит запуск малых спутников в учебных и научных целях - 23.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Роскосмос" поддержит запуск малых спутников в учебных и научных целях
"Роскосмос" поддержит запуск малых спутников в учебных и научных целях - 23.05.2025, ПРАЙМ
"Роскосмос" поддержит запуск малых спутников в учебных и научных целях
Президент России Владимир Путин поручил "Роскосмосу" обеспечить поддержку запуска малых космических аппаратов в учебных и научных целях. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T18:47+0300
2025-05-23T18:47+0300
экономика
россия
роскосмос
владимир путин
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил "Роскосмосу" обеспечить поддержку запуска малых космических аппаратов в учебных и научных целях. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи президента с обучающимися МГТУ имени Н.Э. Баумана опубликован на сайте Кремля. "Госкорпорации "Роскосмос" с учетом ранее данных поручений обеспечить поддержку запуска малых космических аппаратов в учебных и научных целях, предусмотрев продление программы "УниверСат". Доклад – до 1 сентября 2025 года", - говорится в документе.
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россия, роскосмос, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Роскосмос, Владимир Путин
18:47 23.05.2025
 
"Роскосмос" поддержит запуск малых спутников в учебных и научных целях

"Роскосмос" поддержит запуск малых космических аппаратов в учебных и научных целях

© РИА Новости . Нина Падалко | Перейти в медиабанкСтенд "Роскосмоса" на Dubai Airshow-2023
Стенд Роскосмоса на Dubai Airshow-2023 - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Нина Падалко
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил "Роскосмосу" обеспечить поддержку запуска малых космических аппаратов в учебных и научных целях.
Соответствующий перечень поручений по итогам встречи президента с обучающимися МГТУ имени Н.Э. Баумана опубликован на сайте Кремля.
"Госкорпорации "Роскосмос" с учетом ранее данных поручений обеспечить поддержку запуска малых космических аппаратов в учебных и научных целях, предусмотрев продление программы "УниверСат". Доклад – до 1 сентября 2025 года", - говорится в документе.
Луна - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
Глава "Роскосмоса" рассказал об ответе России на Starlink
20 мая, 20:09
 
ЭкономикаРОССИЯРоскосмосВладимир Путин
 
 
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