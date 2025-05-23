https://1prime.ru/20250523/roskosmos-857875764.html

"Роскосмос" поддержит запуск малых спутников в учебных и научных целях

"Роскосмос" поддержит запуск малых спутников в учебных и научных целях - 23.05.2025, ПРАЙМ

"Роскосмос" поддержит запуск малых спутников в учебных и научных целях

Президент России Владимир Путин поручил "Роскосмосу" обеспечить поддержку запуска малых космических аппаратов в учебных и научных целях. | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T18:47+0300

2025-05-23T18:47+0300

2025-05-23T18:47+0300

экономика

россия

роскосмос

владимир путин

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил "Роскосмосу" обеспечить поддержку запуска малых космических аппаратов в учебных и научных целях. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи президента с обучающимися МГТУ имени Н.Э. Баумана опубликован на сайте Кремля. "Госкорпорации "Роскосмос" с учетом ранее данных поручений обеспечить поддержку запуска малых космических аппаратов в учебных и научных целях, предусмотрев продление программы "УниверСат". Доклад – до 1 сентября 2025 года", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250520/sputniki-857764793.html

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россия, роскосмос, владимир путин