https://1prime.ru/20250523/roskosmos-857875764.html
"Роскосмос" поддержит запуск малых спутников в учебных и научных целях
"Роскосмос" поддержит запуск малых спутников в учебных и научных целях - 23.05.2025, ПРАЙМ
"Роскосмос" поддержит запуск малых спутников в учебных и научных целях
Президент России Владимир Путин поручил "Роскосмосу" обеспечить поддержку запуска малых космических аппаратов в учебных и научных целях. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T18:47+0300
2025-05-23T18:47+0300
2025-05-23T18:47+0300
экономика
россия
роскосмос
владимир путин
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил "Роскосмосу" обеспечить поддержку запуска малых космических аппаратов в учебных и научных целях. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи президента с обучающимися МГТУ имени Н.Э. Баумана опубликован на сайте Кремля. "Госкорпорации "Роскосмос" с учетом ранее данных поручений обеспечить поддержку запуска малых космических аппаратов в учебных и научных целях, предусмотрев продление программы "УниверСат". Доклад – до 1 сентября 2025 года", - говорится в документе.
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россия, роскосмос, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Роскосмос, Владимир Путин
"Роскосмос" поддержит запуск малых спутников в учебных и научных целях
"Роскосмос" поддержит запуск малых космических аппаратов в учебных и научных целях
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил "Роскосмосу" обеспечить поддержку запуска малых космических аппаратов в учебных и научных целях.
Соответствующий перечень поручений по итогам встречи президента с обучающимися МГТУ имени Н.Э. Баумана опубликован на сайте Кремля.
"Госкорпорации "Роскосмос" с учетом ранее данных поручений обеспечить поддержку запуска малых космических аппаратов в учебных и научных целях, предусмотрев продление программы "УниверСат". Доклад – до 1 сентября 2025 года", - говорится в документе.
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