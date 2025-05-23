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Совет директоров "Россетей" рекомендовал не выплачивать дивиденды - 23.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250523/rosseti-857874630.html
Совет директоров "Россетей" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Россетей" рекомендовал не выплачивать дивиденды - 23.05.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Россетей" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Россетей" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, годовое собрание акционеров назначил на 27 июня, сообщила компания. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T17:58+0300
2025-05-23T17:58+0300
экономика
россети
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Россетей" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, годовое собрание акционеров назначил на 27 июня, сообщила компания. "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Россети" принять следующее решение:... не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Россети" по результатам 2024 года" - говорится в сообщении. Собрание акционеров пройдет 27 июня в заочном формате. По итогам 2023 года компания дивиденды не выплачивала. "Россети" – оператор электрических сетей в России, одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. В зоне ее ответственности 2,5 миллиона километров линий электропередачи и 581 тысяча подстанций разных классов напряжения. Контролирующий акционер - государство в лице Росимущества, владеющего 75% долей в уставном капитале.
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россети, росимущество
Экономика, Россети, Росимущество
17:58 23.05.2025
 
Совет директоров "Россетей" рекомендовал не выплачивать дивиденды

Совет директоров "Россетей" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

© пресс-служба "Россетей""Россети"
Россети
© пресс-служба "Россетей"
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Россетей" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, годовое собрание акционеров назначил на 27 июня, сообщила компания.
"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Россети" принять следующее решение:... не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Россети" по результатам 2024 года" - говорится в сообщении.
Собрание акционеров пройдет 27 июня в заочном формате.
По итогам 2023 года компания дивиденды не выплачивала.
"Россети" – оператор электрических сетей в России, одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. В зоне ее ответственности 2,5 миллиона километров линий электропередачи и 581 тысяча подстанций разных классов напряжения. Контролирующий акционер - государство в лице Росимущества, владеющего 75% долей в уставном капитале.
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