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Совет директоров "Россетей" рекомендовал не выплачивать дивиденды

Совет директоров "Россетей" рекомендовал не выплачивать дивиденды - 23.05.2025, ПРАЙМ

Совет директоров "Россетей" рекомендовал не выплачивать дивиденды

Совет директоров "Россетей" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, годовое собрание акционеров назначил на 27 июня, сообщила компания. | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T17:58+0300

2025-05-23T17:58+0300

2025-05-23T17:58+0300

экономика

россети

росимущество

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Россетей" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, годовое собрание акционеров назначил на 27 июня, сообщила компания. "Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Россети" принять следующее решение:... не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Россети" по результатам 2024 года" - говорится в сообщении. Собрание акционеров пройдет 27 июня в заочном формате. По итогам 2023 года компания дивиденды не выплачивала. "Россети" – оператор электрических сетей в России, одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. В зоне ее ответственности 2,5 миллиона километров линий электропередачи и 581 тысяча подстанций разных классов напряжения. Контролирующий акционер - государство в лице Росимущества, владеющего 75% долей в уставном капитале.

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россети, росимущество