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Россия в прошлом году продала за рубеж удобрений на $13 млрд

Россия в прошлом году продала за рубеж удобрений на $13 млрд - 23.05.2025, ПРАЙМ

Россия в прошлом году продала за рубеж удобрений на $13 млрд

Россия в прошлом году продала за рубеж удобрений на 13 миллиардов долларов, заняв более 22% в мировом экспорте этой продукции, следует из расчетов РИА Новости... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T02:17+0300

2025-05-23T02:17+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россия в прошлом году продала за рубеж удобрений на 13 миллиардов долларов, заняв более 22% в мировом экспорте этой продукции, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб и платформы ООН Comtrade. В результате Россия с большим отрывом сохранила за собой лидерство по поставкам этой продукции. Согласно опубликованным на текущий момент данным 66 стран, экспорт российских удобрений составил как минимум 13,4 миллиарда долларов против 13,9 миллиарда долларов годом ранее - небольшое снижение на 3% произошло на фоне уменьшения цен на сырье для производства удобрений. Вторым по стоимости экспорта в прошлом году остался Китай: его продажи сократились за год до 8,5 миллиарда долларов с 9,7 миллиарда. При этом удельный вес страны в мировом экспорте составил около 14%. Тройку лидеров замыкает Канада с долей в 11% - ее поставки удобрений за рубеж рухнули за год на треть и составили 6,7 миллиарда долларов. Четвертым стал ЕС, который в прошлом году занимал 10,9% в мировом экспорте. Его продажи сократились на 6% - до 6,6 миллиарда долларов. При этом в отличие от других крупнейших экспортеров Евросоюз является чистым импортером удобрений, то есть у других стран он покупает больше, чем продает им - в прошлом году на 300 миллионов долларов. Пятерку замыкает Марокко, о покупках у которого сообщили 57 стран на сумму в 5,2 миллиарда долларов против 5,45 миллиарда годом ранее. В десятку также входят США (5,17 миллиарда долларов), Саудовская Аравия (5 миллиардов), Египет (2,2 миллиарда), Израиль (1,5 миллиарда) и Малайзия (823,5 миллиона). Европейский парламент большинством голосов утвердил в четверг введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. Теперь это решение должно быть утверждено Советом ЕС и опубликовано в официальном журнале, после чего вступит в силу.

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