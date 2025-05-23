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Россия в семь раз увеличила импорт тапиоки

Россия в семь раз увеличила импорт тапиоки - 23.05.2025, ПРАЙМ

Россия в семь раз увеличила импорт тапиоки

Россия за последние пять лет в семь раз нарастила импорт тапиоки, нужной для приготовления популярного напитка бабл ти; в основном продукт завозился из Китая и... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T04:15+0300

2025-05-23T04:15+0300

2025-05-23T04:15+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россия за последние пять лет в семь раз нарастила импорт тапиоки, нужной для приготовления популярного напитка бабл ти; в основном продукт завозился из Китая и Таиланда, выяснило РИА Новости, изучив данные статистических порталов ряда стран. Тапиока - это крахмалистый продукт, получаемый из корней растения маниока, растущего в тропических странах. Как правило, тапиока используется при производстве пищевых продуктов и кормов для животных в качестве загустителя, из нее делают чипсы, пудинги, лепешки и другую еду, а также варят желеобразные шарики для популярного чайно-молочного напитка бабл ти. В число крупнейших производителей и экспортеров тапиоки входят, например Таиланд, Нигерия, Индонезия, Бразилия, Вьетнам, Гана, Индия, Китай и другие. Так, за первые четыре месяца этого года РФ закупила в КНР рекордные за все время торговли двух стран 106,2 тонны тапиоки (на 131,2 тысячи долларов) - это в 7,1 раза больше, чем пять лет назад, и почти в четыре раза больше, чем за январь-апрель 2024 года. Объем апрельских поставок составил 49,8 тонны (65,2 тысячи долларов). За месяц они выросли почти впятеро. Это стало максимумом с октября прошлого года. Всего за 2024 год в Россию из Китая приехала 351,1 тонны тапиоки на 473,9 тысячи долларов. Кроме того, Россия активно закупает тапиоку у Таиланда. Так, за первый квартал этого года (данных за четыре месяца пока нет) поставки из этой страны достигли 78,8 тонны (128,6 тысячи долларов), что в семь раз больше, чем пять лет назад. При этом за март тайцы экспортировали россиянам 14,9 тонны тапиоки, что на 7% больше, чем в феврале (в марте 2024 года поставок не было). А всего за прошлый год РФ купила у Таиланда почти 153 тонны этого товара на 168,7 тысячи долларов. Больше всего тапиоки по итогам апреля Китай поставил в Индонезию (441 тонну), Южную Корею (118 тонн), Сенегал (103 тонны), Гану (83 тонны) и Камерун (82 тонны), а Россия стала 11-й. В свою очередь Таиланд по итогам марта больше всего продал этого товара США (1,2 тысячи тонн), Китаю (1 тысяча тонн), Пакистану (863 тонны), Филиппинам (450 тонн) и Малайзии (275 тонн), а РФ оказалась на 23-м месте.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, таиланд, рф