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В России выросло число предложений о стажировках

В России выросло число предложений о стажировках - 23.05.2025, ПРАЙМ

В России выросло число предложений о стажировках

Число предложений о стажировках в России выросло на 67% в апреле 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года на фоне дефицита кадров, подсчитали для РИА... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T06:46+0300

2025-05-23T06:46+0300

2025-05-23T06:46+0300

экономика

бизнес

общество

москва

авито работа

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Число предложений о стажировках в России выросло на 67% в апреле 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года на фоне дефицита кадров, подсчитали для РИА Новости специалисты "Авито Работы". "На фоне дефицита кадров работодатели направляют все больше усилий на работу с молодежью и взращивание кадров. ... В апреле 2025 года количество вакансий для стажеров увеличилось на 67% по сравнению с апрелем прошлого года. Основная причина - изменение стратегий найма: бизнес все чаще рассматривает стажировки как инструмент для развития лояльных и профессиональных сотрудников, понимающих все особенности компании", - говорится в исследовании. Отмечается, что особенно активно стажировки развиваются в клиентском сервисе, технических и административных направлениях. Так, среди офисных профессий на первом месте по приросту стажировок стала специальность банковского работника - число таких вакансий выросло почти в 3 раза, а средняя предлагаемая зарплата после прохождения стажировки составляет 78,2 тысячи рублей. На втором месте по приросту стажировок - инженеры: число вакансий выросло в 2,6 раза. Будущим сотрудникам в среднем предлагают около 76,4 тысячи рублей. Топ-3 по этому показателю закрыли администраторы. Прирост предлагаемых стажировок составил 45%, а средняя предлагаемая зарплата - 57,4 тысячи рублей. В свою очередь лидером по росту числа стажировочных вакансий в сегменте рабочих профессий стали водители категории "C" с приростом в 3,3 раза. На втором месте расположились монтажники, количество стажировок для которых увеличилось в 3,2 раза. Также - в 2,8 раза - вырос спрос на комплектовщиков. Там добавили, что значительно увеличился спрос на стажеров в торговле и общественном питании: искать кассиров стали чаще на 81%, а пекарей - на 48%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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