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Путин подписал закон об антиотмывочных мерах на операции с цифровым рублем

Путин подписал закон об антиотмывочных мерах на операции с цифровым рублем - 23.05.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон об антиотмывочных мерах на операции с цифровым рублем

Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий с 1 июля 2025 года требования антиотмывочного законодательства на операции с цифровым рублем,... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T14:15+0300

2025-05-23T14:15+0300

2025-05-23T14:15+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий с 1 июля 2025 года требования антиотмывочного законодательства на операции с цифровым рублем, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ устанавливает правовые основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма при совершении операций с использованием цифрового рубля. При этом предусмотрена многоуровневая модель исполнения антиотмывочных требований с вовлечением кредитных организаций - участников платформы цифрового рубля и оператора этой платформы - Банка России, пояснял ранее РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Согласно закону, при приеме на обслуживание и последующем обслуживании пользователей платформы ЦБ будет оценивать степень (уровень) совершения ими подозрительных операций и относить каждого пользователя к одной из трех групп риска. Выявив среди пользователей платформы организации и физлиц, чьи денежные средства подлежат замораживанию (блокированию), ЦБ будет применять к ним соответствующие меры. Оператор платформы будет информировать Росфинмониторинг о подозрительных и приостановленных в соответствии с антиотмывочным законом операциях с цифровыми рублями, а также отвечать на его запросы по операциям с цифровыми рублями. Оператору запрещается заключать договор счета цифрового рубля до получения сведений о пользователе от участника платформы. ЦБ сможет расторгнуть такой договор, отказать в проведении операций по нему или приостановить их. При этом решения оператора платформы можно будет обжаловать. Процедура будет аналогична той, которая действовала раньше в отношении кредитных и некредитных финансовых организаций. Сначала решение будет обжаловаться на уровне оператора платформы, а затем, при необходимости - на уровне межведомственной комиссии при ЦБ. Требования к иностранным банкам - участникам платформы цифрового рубля будут определяться оператором платформы по согласованию с ФСБ и Росфинмониторингом. Отчет о выполнении Банком России функций в сфере противодействия легализации преступных доходов при организации и обеспечении функционирования платформы цифрового рубля будет ежегодно рассматриваться Национальным финансовым советом регулятора. Информация о выполнении регулятором данных функций будет включаться в годовой отчет ЦБ и проверяться Счетной палатой РФ при подготовке заключения на него. Помимо этого, предусматривается, что главный аудитор Банка России и его служба в своей профессиональной деятельности являются независимыми от структурных подразделений ЦБ.

https://1prime.ru/20250522/rubl-857840375.html

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финансы, банки, владимир путин