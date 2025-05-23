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Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии пятницы
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии пятницы - 23.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии пятницы
Российский рынок акций заметно снижается в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T10:36+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снижается в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.25 мск снижается на 0,78% относительно предыдущего закрытия, до 2 770,36 пункта. В частности, сильно дешевеют акции Московского кредитного банка (-2,71%), "Абрау-Дюрсо" (-1,50%), "ПИКа" (-1,13%), "Новатэка" (-1,08%), "М.Видео" (-1,01%). Дорожают акции ОВК (+0,97%), "Полюса" (+0,71%), Мосбиржи (+0,64%), "Соллерса" (+0,58%), "Т-Технологий" (+0,42%). "Сыграла "медвежью" роль и геополитика - усилилась риторика о необходимости ввести новые санкции в отношении России. В том числе такие речи звучат и из США. Рынок может противопоставить этому лишь веру частных инвесторов в светлое будущее. Но и этого может оказаться достаточным, чтобы пересилить фундаментальный негатив и как минимум не допустить обвала. Сегодняшний день во многом будет определяющим - предстоит понять, было ли вчерашнее движение только проколом "треугольника", или состоялся полноценный выход из него", - комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер". В последнем случае целью движения индекса Мосбиржи может стать закрытие гэпов от 9 и 10 апреля, то есть снижение под отметку 2700 пунктов, заключил эксперт. "В ходе сессии не исключаем отступления индекса Мосбиржи ниже вчерашних минимумов. Однако во второй половине дня возможна активизация покупок в российских акциях. Безыдейность рынка и новостные риски на выходных могут стимулировать спекулятивно настроенных инвесторов перейти к фиксации прибыли по коротким позициям в акциях, что приведет к восстановлению рынка", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ. В сложившихся обстоятельствах ожидается, что индекс Мосбиржи проведет сессию пятницы в диапазоне 2740-2820 пунктов, считает он.
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рынок, торги, акции, сша, алексей антонов, богдан зварич, мосбиржа, московский кредитный банк, пик
Экономика, Рынок, Торги, Акции, США, Алексей Антонов, Богдан Зварич, Мосбиржа, Московский кредитный банк, ПИК
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии пятницы
Индекс Мосбиржи снизился на 0,78% в начале основной торговой сессии пятницы
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снижается в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.25 мск снижается на 0,78% относительно предыдущего закрытия, до 2 770,36 пункта.
В частности, сильно дешевеют акции Московского кредитного банка (-2,71%), "Абрау-Дюрсо" (-1,50%), "ПИКа" (-1,13%), "Новатэка" (-1,08%), "М.Видео" (-1,01%). Дорожают акции ОВК (+0,97%), "Полюса" (+0,71%), Мосбиржи (+0,64%), "Соллерса" (+0,58%), "Т-Технологий" (+0,42%).
"Сыграла "медвежью" роль и геополитика - усилилась риторика о необходимости ввести новые санкции в отношении России. В том числе такие речи звучат и из США. Рынок может противопоставить этому лишь веру частных инвесторов в светлое будущее. Но и этого может оказаться достаточным, чтобы пересилить фундаментальный негатив и как минимум не допустить обвала. Сегодняшний день во многом будет определяющим - предстоит понять, было ли вчерашнее движение только проколом "треугольника", или состоялся полноценный выход из него", - комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер".
В последнем случае целью движения индекса Мосбиржи может стать закрытие гэпов от 9 и 10 апреля, то есть снижение под отметку 2700 пунктов, заключил эксперт.
"В ходе сессии не исключаем отступления индекса Мосбиржи ниже вчерашних минимумов. Однако во второй половине дня возможна активизация покупок в российских акциях. Безыдейность рынка и новостные риски на выходных могут стимулировать спекулятивно настроенных инвесторов перейти к фиксации прибыли по коротким позициям в акциях, что приведет к восстановлению рынка", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ.
В сложившихся обстоятельствах ожидается, что индекс Мосбиржи проведет сессию пятницы в диапазоне 2740-2820 пунктов, считает он.
Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии