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Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии пятницы

Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии пятницы - 23.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии пятницы

Российский рынок акций заметно снижается в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T10:36+0300

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2025-05-23T10:36+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снижается в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.25 мск снижается на 0,78% относительно предыдущего закрытия, до 2 770,36 пункта. В частности, сильно дешевеют акции Московского кредитного банка (-2,71%), "Абрау-Дюрсо" (-1,50%), "ПИКа" (-1,13%), "Новатэка" (-1,08%), "М.Видео" (-1,01%). Дорожают акции ОВК (+0,97%), "Полюса" (+0,71%), Мосбиржи (+0,64%), "Соллерса" (+0,58%), "Т-Технологий" (+0,42%). "Сыграла "медвежью" роль и геополитика - усилилась риторика о необходимости ввести новые санкции в отношении России. В том числе такие речи звучат и из США. Рынок может противопоставить этому лишь веру частных инвесторов в светлое будущее. Но и этого может оказаться достаточным, чтобы пересилить фундаментальный негатив и как минимум не допустить обвала. Сегодняшний день во многом будет определяющим - предстоит понять, было ли вчерашнее движение только проколом "треугольника", или состоялся полноценный выход из него", - комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер". В последнем случае целью движения индекса Мосбиржи может стать закрытие гэпов от 9 и 10 апреля, то есть снижение под отметку 2700 пунктов, заключил эксперт. "В ходе сессии не исключаем отступления индекса Мосбиржи ниже вчерашних минимумов. Однако во второй половине дня возможна активизация покупок в российских акциях. Безыдейность рынка и новостные риски на выходных могут стимулировать спекулятивно настроенных инвесторов перейти к фиксации прибыли по коротким позициям в акциях, что приведет к восстановлению рынка", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ. В сложившихся обстоятельствах ожидается, что индекс Мосбиржи проведет сессию пятницы в диапазоне 2740-2820 пунктов, считает он.

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рынок, торги, акции, сша, алексей антонов, богдан зварич, мосбиржа, московский кредитный банк, пик