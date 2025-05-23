Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии пятницы - 23.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250523/rynok--857852429.html
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии пятницы
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии пятницы - 23.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии пятницы
Российский рынок акций заметно снижается в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T10:36+0300
2025-05-23T10:36+0300
экономика
рынок
торги
акции
сша
алексей антонов
богдан зварич
мосбиржа
московский кредитный банк
пик
https://cdnn.1prime.ru/img/77082/24/770822453_0:53:1500:897_1920x0_80_0_0_d6eaf6c6421158d31cf525ecd11cff91.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снижается в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.25 мск снижается на 0,78% относительно предыдущего закрытия, до 2 770,36 пункта. В частности, сильно дешевеют акции Московского кредитного банка (-2,71%), "Абрау-Дюрсо" (-1,50%), "ПИКа" (-1,13%), "Новатэка" (-1,08%), "М.Видео" (-1,01%). Дорожают акции ОВК (+0,97%), "Полюса" (+0,71%), Мосбиржи (+0,64%), "Соллерса" (+0,58%), "Т-Технологий" (+0,42%). "Сыграла "медвежью" роль и геополитика - усилилась риторика о необходимости ввести новые санкции в отношении России. В том числе такие речи звучат и из США. Рынок может противопоставить этому лишь веру частных инвесторов в светлое будущее. Но и этого может оказаться достаточным, чтобы пересилить фундаментальный негатив и как минимум не допустить обвала. Сегодняшний день во многом будет определяющим - предстоит понять, было ли вчерашнее движение только проколом "треугольника", или состоялся полноценный выход из него", - комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер". В последнем случае целью движения индекса Мосбиржи может стать закрытие гэпов от 9 и 10 апреля, то есть снижение под отметку 2700 пунктов, заключил эксперт. "В ходе сессии не исключаем отступления индекса Мосбиржи ниже вчерашних минимумов. Однако во второй половине дня возможна активизация покупок в российских акциях. Безыдейность рынка и новостные риски на выходных могут стимулировать спекулятивно настроенных инвесторов перейти к фиксации прибыли по коротким позициям в акциях, что приведет к восстановлению рынка", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ. В сложившихся обстоятельствах ожидается, что индекс Мосбиржи проведет сессию пятницы в диапазоне 2740-2820 пунктов, считает он.
https://1prime.ru/20250523/rynok--857845942.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77082/24/770822453_111:0:1500:1042_1920x0_80_0_0_b54f680c9654134db16c6679d8a506ed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, сша, алексей антонов, богдан зварич, мосбиржа, московский кредитный банк, пик
Экономика, Рынок, Торги, Акции, США, Алексей Антонов, Богдан Зварич, Мосбиржа, Московский кредитный банк, ПИК
10:36 23.05.2025
 
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии пятницы

Индекс Мосбиржи снизился на 0,78% в начале основной торговой сессии пятницы

© fotolia.com / Thomas Pajot %Биржа
%Биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© fotolia.com / Thomas Pajot
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снижается в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.25 мск снижается на 0,78% относительно предыдущего закрытия, до 2 770,36 пункта.
В частности, сильно дешевеют акции Московского кредитного банка (-2,71%), "Абрау-Дюрсо" (-1,50%), "ПИКа" (-1,13%), "Новатэка" (-1,08%), "М.Видео" (-1,01%). Дорожают акции ОВК (+0,97%), "Полюса" (+0,71%), Мосбиржи (+0,64%), "Соллерса" (+0,58%), "Т-Технологий" (+0,42%).
"Сыграла "медвежью" роль и геополитика - усилилась риторика о необходимости ввести новые санкции в отношении России. В том числе такие речи звучат и из США. Рынок может противопоставить этому лишь веру частных инвесторов в светлое будущее. Но и этого может оказаться достаточным, чтобы пересилить фундаментальный негатив и как минимум не допустить обвала. Сегодняшний день во многом будет определяющим - предстоит понять, было ли вчерашнее движение только проколом "треугольника", или состоялся полноценный выход из него", - комментирует Алексей Антонов из "Алор брокер".
В последнем случае целью движения индекса Мосбиржи может стать закрытие гэпов от 9 и 10 апреля, то есть снижение под отметку 2700 пунктов, заключил эксперт.
"В ходе сессии не исключаем отступления индекса Мосбиржи ниже вчерашних минимумов. Однако во второй половине дня возможна активизация покупок в российских акциях. Безыдейность рынка и новостные риски на выходных могут стимулировать спекулятивно настроенных инвесторов перейти к фиксации прибыли по коротким позициям в акциях, что приведет к восстановлению рынка", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ.
В сложившихся обстоятельствах ожидается, что индекс Мосбиржи проведет сессию пятницы в диапазоне 2740-2820 пунктов, считает он.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Российский рынок акций снижается в начале утренней сессии
08:11
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииСШААлексей АнтоновБогдан ЗваричМосбиржаМосковский кредитный банкПИК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала