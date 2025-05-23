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Российский рынок акций демонстрирует снижение днем в пятницу - 23.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250523/rynok--857866704.html
Российский рынок акций демонстрирует снижение днем в пятницу
Российский рынок акций демонстрирует снижение днем в пятницу - 23.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций демонстрирует снижение днем в пятницу
Российский рынок акций снижается днем в пятницу, продолжая отыгрывать вчерашний отказ ряда крупных компаний от выплаты дивидендов, следует из данных торгов и... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T15:27+0300
2025-05-23T15:27+0300
экономика
рынок
торги
акции
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владимир чернов
елена кожухова
мосбиржа
ртс
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций снижается днем в пятницу, продолжая отыгрывать вчерашний отказ ряда крупных компаний от выплаты дивидендов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.18 мск снижался на 0,72%, до 2 771,99 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,07%, до 63,82 доллара за баррель. "Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии пытались отвоевать часть утерянных позиций и в целом продолжали консолидацию в узких диапазонах значений. Отдельные корпоративные новости на неделе не смогли сдвинуть "широкий рынок" с места, а определяющим фактором все еще остается геополитика", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Рынок сегодня в целом в нуле после снижения на 1,2% вчера на фоне отказа от выплат дивидендов таких крупных компаний, как "Газпром", "Магнит", НЛМК, "Норникель", комментирует Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-капитал". "Индекс Мосбиржи вторую неделю подряд теряет позиции и снижается более чем на 3,5%. В условиях отсутствия значимых геополитических заявлений, которых инвесторы ждали после разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, рынок акций находился под давлением. На котировки российских компаний дополнительное давление оказывало снижение нефтяных котировок, которое ускорилось после очередных новостей о росте добычи нефти в июле со стороны ОПЕК+", - рассказал Максим Федосов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Акции девелоперов перешли к росту на поручениях президента РФ Владимира Путина до 15 июня представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов семейной ипотеки, исходя из количества членов семьи. Растут акции "ПИКа" (+0,48%), "Самолета" (+1%), ЛСР (+0,29%)", - отмечает Алексей Калачев из ФГ "Финам". Также в лидерах роста акции ТГК-1 (+6,87%), ОГК-2 (+3,59%), "Полюса" (+2,43%), префы "Башнефти" (+2,16%), обыкновенные акции ОВК (+1,63%). "Котировки Т-Технологии поддержали сильные финансовые результаты за первый квартал и дивидендная рекомендация. Дополнительный позитив связан с гайденсом на 2025 год, предполагающим рост чистой прибыли 40% при рентабельности собственного капитала выше 30%", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Сильно дешевеют акции "Абрау-Дюрсо" (-1,92%), "Новатэка" (-1,82%), НМТП (-1,57%), "Русснефти" (-1,52%). "Акции "Совкомфлота" (-2,38%) находятся под давлением слабых финансовых результатов за первый квартал. Выручка компании сократилась вдвое, до 278 миллионов долларов, а чистая прибыль в размере 216 миллионов долларов сменилась чистым убытком в объеме 393 миллионов долларов", - добавляет Чернов. ПРОГНОЗЫ Чернов ожидает индекс Мосбиржи на закрытии основной сессии в диапазоне 2740-2800 пунктов. Дальнейшее направление движения, скорее всего, будет определяться геополитикой, а также решением по ставке ЦБ в начале июня, считает Скрябин. По завершении основной сессии Калачев ожидает умеренного изменения индекса в пределах плюс-минус 0,5% к вчерашнему дню при условии сохранения нейтрального новостного фона. "Существенно поддержать рынок пока что не могут достаточно позитивные данные по инфляции. На текущий момент в базовом сценарии первое снижение ключевой ставки ожидается в июле, в оптимистичном - в июне", - заключает Федосов.
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рынок, торги, акции, рф, владимир чернов, елена кожухова, мосбиржа, ртс, ик "велес капитал"
Экономика, Рынок, Торги, Акции, РФ, Владимир Чернов, Елена Кожухова, Мосбиржа, РТС, ИК "ВЕЛЕС Капитал"
15:27 23.05.2025
 
Российский рынок акций демонстрирует снижение днем в пятницу

Российский рынок акций снижается на отказе ряда крупных компаний от выплаты дивидендов

© РИА Новости . Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанк#Российская фондовая биржа ММВБ-РТС
#Российская фондовая биржа ММВБ-РТС - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций снижается днем в пятницу, продолжая отыгрывать вчерашний отказ ряда крупных компаний от выплаты дивидендов, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.18 мск снижался на 0,72%, до 2 771,99 пункта.
Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,07%, до 63,82 доллара за баррель.
"Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии пытались отвоевать часть утерянных позиций и в целом продолжали консолидацию в узких диапазонах значений. Отдельные корпоративные новости на неделе не смогли сдвинуть "широкий рынок" с места, а определяющим фактором все еще остается геополитика", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Рынок сегодня в целом в нуле после снижения на 1,2% вчера на фоне отказа от выплат дивидендов таких крупных компаний, как "Газпром", "Магнит", НЛМК, "Норникель", комментирует Дмитрий Скрябин из УК "Альфа-капитал".
"Индекс Мосбиржи вторую неделю подряд теряет позиции и снижается более чем на 3,5%. В условиях отсутствия значимых геополитических заявлений, которых инвесторы ждали после разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, рынок акций находился под давлением. На котировки российских компаний дополнительное давление оказывало снижение нефтяных котировок, которое ускорилось после очередных новостей о росте добычи нефти в июле со стороны ОПЕК+", - рассказал Максим Федосов из УК "Первая".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
"Акции девелоперов перешли к росту на поручениях президента РФ Владимира Путина до 15 июня представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов семейной ипотеки, исходя из количества членов семьи. Растут акции "ПИКа" (+0,48%), "Самолета" (+1%), ЛСР (+0,29%)", - отмечает Алексей Калачев из ФГ "Финам".
Также в лидерах роста акции ТГК-1 (+6,87%), ОГК-2 (+3,59%), "Полюса" (+2,43%), префы "Башнефти" (+2,16%), обыкновенные акции ОВК (+1,63%).
"Котировки Т-Технологии поддержали сильные финансовые результаты за первый квартал и дивидендная рекомендация. Дополнительный позитив связан с гайденсом на 2025 год, предполагающим рост чистой прибыли 40% при рентабельности собственного капитала выше 30%", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Сильно дешевеют акции "Абрау-Дюрсо" (-1,92%), "Новатэка" (-1,82%), НМТП (-1,57%), "Русснефти" (-1,52%).
"Акции "Совкомфлота" (-2,38%) находятся под давлением слабых финансовых результатов за первый квартал. Выручка компании сократилась вдвое, до 278 миллионов долларов, а чистая прибыль в размере 216 миллионов долларов сменилась чистым убытком в объеме 393 миллионов долларов", - добавляет Чернов.
ПРОГНОЗЫ
Чернов ожидает индекс Мосбиржи на закрытии основной сессии в диапазоне 2740-2800 пунктов.
Дальнейшее направление движения, скорее всего, будет определяться геополитикой, а также решением по ставке ЦБ в начале июня, считает Скрябин.
По завершении основной сессии Калачев ожидает умеренного изменения индекса в пределах плюс-минус 0,5% к вчерашнему дню при условии сохранения нейтрального новостного фона.
"Существенно поддержать рынок пока что не могут достаточно позитивные данные по инфляции. На текущий момент в базовом сценарии первое снижение ключевой ставки ожидается в июле, в оптимистичном - в июне", - заключает Федосов.
%Биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии пятницы
10:36
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииРФВладимир ЧерновЕлена КожуховаМосбиржаРТСИК "ВЕЛЕС Капитал"
 
 
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