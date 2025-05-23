Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций снизился четвертый день подряд - 23.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250523/rynok-857877657.html
Российский рынок акций снизился четвертый день подряд
Российский рынок акций снизился четвертый день подряд - 23.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился четвертый день подряд
Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы снизился четвертую сессию подряд, закрепившись ниже ключевого уровня 2800 пунктов по главному индексу,... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T19:59+0300
2025-05-23T19:59+0300
экономика
рынок
елена кожухова
мосбиржа
ртс
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/91/841319193_0:0:3151:1773_1920x0_80_0_0_cf9d06abaa8274096f26d9b7b28a3461.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы снизился четвертую сессию подряд, закрепившись ниже ключевого уровня 2800 пунктов по главному индексу, падение зафиксировано и по итогам недели, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,79%, до 2770,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,47%, до 1157,78 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,76%, до 1094,76 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 2,47%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,14%, РТС - на 1,18%. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций в основную сессию пятницы продолжил торговаться в минусе, отыгрывая ряд негативных факторов. "На российском рынке акций в пятницу доминировали продавцы, индекс Мосбиржи закреплялся ниже 2800 пунктов. Причины для снижения есть – переговорные процессы не обещают скорого прорыва, целый ряд компаний заявил об отказе от выплаты дивидендов, а рубль остался крепким. Кроме того, на покупательской активности сегодня могло сказаться приближение выходных", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Новатэка" (-2,7%), "Совкомфлота" (-1,8%), "Алросы" (-1,5%). Выросли в цене бумаги "Полюса" (+2,7%), "Хэдхантера" (+1,5%), "Мосэнерго" (+3,3%), "Русгидро" (+0,9%). Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 0,5%, до 64,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,7%, до 99,2 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский рынок к концу сессии оставался в сдержанном минусе, продолжая жить геополитическими ожиданиями и возможностью проведения следующего раунда мирных переговоров с Украиной уже в ближайшие дни, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "В акциях РФ, однако, сохраняется высокая доля неопределенности, что продолжает сдерживать инвесторов от принятия важных решений", - добавляет она. Задачей будущей недели для российского рынка акций будет возвращение выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, рассчитывает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Однако, если свежих драйверов не появится, есть риск сползания индикатора к 2730 пунктам и ниже. Прогноз на 26 мая – диапазон 2725-2850 пунктов", - оценивает он.
https://1prime.ru/20250523/rynok-857876054.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/91/841319193_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_51f5d17f9d5e15e3b1ce37904e29390d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"
Экономика, Рынок, Елена Кожухова, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций"
19:59 23.05.2025
 
Российский рынок акций снизился четвертый день подряд

Российский рынок акций снизился четвертый день подряд, завершив и всю неделю падением

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы снизился четвертую сессию подряд, закрепившись ниже ключевого уровня 2800 пунктов по главному индексу, падение зафиксировано и по итогам недели, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,79%, до 2770,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,47%, до 1157,78 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,76%, до 1094,76 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи упал на 2,47%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,14%, РТС - на 1,18%.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Российский рынок акций снизился на 2,47% за неделю
19:02
РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Российский рынок акций в основную сессию пятницы продолжил торговаться в минусе, отыгрывая ряд негативных факторов.
"На российском рынке акций в пятницу доминировали продавцы, индекс Мосбиржи закреплялся ниже 2800 пунктов. Причины для снижения есть – переговорные процессы не обещают скорого прорыва, целый ряд компаний заявил об отказе от выплаты дивидендов, а рубль остался крепким. Кроме того, на покупательской активности сегодня могло сказаться приближение выходных", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Новатэка" (-2,7%), "Совкомфлота" (-1,8%), "Алросы" (-1,5%). Выросли в цене бумаги "Полюса" (+2,7%), "Хэдхантера" (+1,5%), "Мосэнерго" (+3,3%), "Русгидро" (+0,9%).
Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 0,5%, до 64,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,7%, до 99,2 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Российский рынок к концу сессии оставался в сдержанном минусе, продолжая жить геополитическими ожиданиями и возможностью проведения следующего раунда мирных переговоров с Украиной уже в ближайшие дни, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "В акциях РФ, однако, сохраняется высокая доля неопределенности, что продолжает сдерживать инвесторов от принятия важных решений", - добавляет она.
Задачей будущей недели для российского рынка акций будет возвращение выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, рассчитывает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Однако, если свежих драйверов не появится, есть риск сползания индикатора к 2730 пунктам и ниже. Прогноз на 26 мая – диапазон 2725-2850 пунктов", - оценивает он.
 
ЭкономикаРынокЕлена КожуховаМосбиржаРТС"БКС Мир инвестиций"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала