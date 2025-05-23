https://1prime.ru/20250523/rynok-857877657.html

Российский рынок акций снизился четвертый день подряд

Российский рынок акций снизился четвертый день подряд - 23.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился четвертый день подряд

Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы снизился четвертую сессию подряд, закрепившись ниже ключевого уровня 2800 пунктов по главному индексу,... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T19:59+0300

2025-05-23T19:59+0300

2025-05-23T19:59+0300

экономика

рынок

елена кожухова

мосбиржа

ртс

"бкс мир инвестиций"

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/91/841319193_0:0:3151:1773_1920x0_80_0_0_cf9d06abaa8274096f26d9b7b28a3461.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы снизился четвертую сессию подряд, закрепившись ниже ключевого уровня 2800 пунктов по главному индексу, падение зафиксировано и по итогам недели, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,79%, до 2770,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,47%, до 1157,78 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,76%, до 1094,76 пункта. За неделю индекс Мосбиржи упал на 2,47%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,14%, РТС - на 1,18%. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций в основную сессию пятницы продолжил торговаться в минусе, отыгрывая ряд негативных факторов. "На российском рынке акций в пятницу доминировали продавцы, индекс Мосбиржи закреплялся ниже 2800 пунктов. Причины для снижения есть – переговорные процессы не обещают скорого прорыва, целый ряд компаний заявил об отказе от выплаты дивидендов, а рубль остался крепким. Кроме того, на покупательской активности сегодня могло сказаться приближение выходных", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Новатэка" (-2,7%), "Совкомфлота" (-1,8%), "Алросы" (-1,5%). Выросли в цене бумаги "Полюса" (+2,7%), "Хэдхантера" (+1,5%), "Мосэнерго" (+3,3%), "Русгидро" (+0,9%). Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 0,5%, до 64,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,7%, до 99,2 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский рынок к концу сессии оставался в сдержанном минусе, продолжая жить геополитическими ожиданиями и возможностью проведения следующего раунда мирных переговоров с Украиной уже в ближайшие дни, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "В акциях РФ, однако, сохраняется высокая доля неопределенности, что продолжает сдерживать инвесторов от принятия важных решений", - добавляет она. Задачей будущей недели для российского рынка акций будет возвращение выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, рассчитывает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Однако, если свежих драйверов не появится, есть риск сползания индикатора к 2730 пунктам и ниже. Прогноз на 26 мая – диапазон 2725-2850 пунктов", - оценивает он.

https://1prime.ru/20250523/rynok-857876054.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"