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РЖД планируют перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров в 2025 году

РЖД планируют перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров в 2025 году - 23.05.2025, ПРАЙМ

РЖД планируют перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров в 2025 году

РЖД в 2025 году планируют перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров и ставят задачу превысить этот рекордный показатель в 2026 году, сообщил гендиректор компании | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T10:39+0300

2025-05-23T10:39+0300

2025-05-23T10:39+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. РЖД в 2025 году планируют перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров и ставят задачу превысить этот рекордный показатель в 2026 году, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Такие планы он озвучил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. В феврале Белозеров говорил, что РЖД в 2025 году планируют перевезти 1,3 миллиарда человек, превысив рекорд прошлого года, затем - рост на 1% ежегодно. "Планируем в этом году выйти на цифру более 1 миллиарда 300 миллионов. При этом абсолютную цифру ставим перед собой задачу в следующем году превысить", - сказал Белозеров.

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бизнес, рф, олег белозеров, михаил мишустин, ржд