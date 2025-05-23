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РЖД планируют перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров в 2025 году - 23.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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РЖД планируют перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров в 2025 году
РЖД планируют перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров в 2025 году - 23.05.2025, ПРАЙМ
РЖД планируют перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров в 2025 году
РЖД в 2025 году планируют перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров и ставят задачу превысить этот рекордный показатель в 2026 году, сообщил гендиректор компании | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T10:39+0300
2025-05-23T10:39+0300
экономика
бизнес
рф
олег белозеров
михаил мишустин
ржд
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. РЖД в 2025 году планируют перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров и ставят задачу превысить этот рекордный показатель в 2026 году, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Такие планы он озвучил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. В феврале Белозеров говорил, что РЖД в 2025 году планируют перевезти 1,3 миллиарда человек, превысив рекорд прошлого года, затем - рост на 1% ежегодно. "Планируем в этом году выйти на цифру более 1 миллиарда 300 миллионов. При этом абсолютную цифру ставим перед собой задачу в следующем году превысить", - сказал Белозеров.
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бизнес, рф, олег белозеров, михаил мишустин, ржд
Экономика, Бизнес, РФ, Олег Белозеров, Михаил Мишустин, РЖД
10:39 23.05.2025
 
РЖД планируют перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров в 2025 году

Белозеров: РЖД в 2025 году планируют перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров

© РИА НовостиРЖД "Сапсан"
РЖД Сапсан - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. РЖД в 2025 году планируют перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров и ставят задачу превысить этот рекордный показатель в 2026 году, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
Такие планы он озвучил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. В феврале Белозеров говорил, что РЖД в 2025 году планируют перевезти 1,3 миллиарда человек, превысив рекорд прошлого года, затем - рост на 1% ежегодно.
"Планируем в этом году выйти на цифру более 1 миллиарда 300 миллионов. При этом абсолютную цифру ставим перед собой задачу в следующем году превысить", - сказал Белозеров.
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ЭкономикаБизнесРФОлег БелозеровМихаил МишустинРЖД
 
 
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