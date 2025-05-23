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РЖД планируют перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров в 2025 году
РЖД планируют перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров в 2025 году - 23.05.2025, ПРАЙМ
РЖД планируют перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров в 2025 году
РЖД в 2025 году планируют перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров и ставят задачу превысить этот рекордный показатель в 2026 году, сообщил гендиректор компании | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T10:39+0300
2025-05-23T10:39+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. РЖД в 2025 году планируют перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров и ставят задачу превысить этот рекордный показатель в 2026 году, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Такие планы он озвучил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. В феврале Белозеров говорил, что РЖД в 2025 году планируют перевезти 1,3 миллиарда человек, превысив рекорд прошлого года, затем - рост на 1% ежегодно. "Планируем в этом году выйти на цифру более 1 миллиарда 300 миллионов. При этом абсолютную цифру ставим перед собой задачу в следующем году превысить", - сказал Белозеров.
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Экономика, Бизнес, РФ, Олег Белозеров, Михаил Мишустин, РЖД
РЖД планируют перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров в 2025 году
Белозеров: РЖД в 2025 году планируют перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. РЖД в 2025 году планируют перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров и ставят задачу превысить этот рекордный показатель в 2026 году, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
Такие планы он озвучил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. В феврале Белозеров говорил, что РЖД в 2025 году планируют перевезти 1,3 миллиарда человек, превысив рекорд прошлого года, затем - рост на 1% ежегодно.
"Планируем в этом году выйти на цифру более 1 миллиарда 300 миллионов. При этом абсолютную цифру ставим перед собой задачу в следующем году превысить", - сказал Белозеров.
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