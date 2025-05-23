Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД проработают вопросы дополнительной помощи угольным предприятиям - 23.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250523/rzhd-857853443.html
РЖД проработают вопросы дополнительной помощи угольным предприятиям
РЖД проработают вопросы дополнительной помощи угольным предприятиям - 23.05.2025, ПРАЙМ
РЖД проработают вопросы дополнительной помощи угольным предприятиям
РЖД проработают вопросы дополнительной помощи угольным предприятиям при перевозке продукции, сообщил гендиректор компании Олег Белозёров. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T11:03+0300
2025-05-23T11:03+0300
экономика
бизнес
россия
рф
кемерово
михаил мишустин
олег белозеров
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/80661/93/806619378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81ccaa5c8a4c4a0af7bc625d55233a9a.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. РЖД проработают вопросы дополнительной помощи угольным предприятиям при перевозке продукции, сообщил гендиректор компании Олег Белозёров. Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с Белозёровым сказал, что очень важно, в частности на Восточном полигоне, обеспечить бесперебойную работу угольных предприятий. По его словам, через неделю он собирается проводить совещание, связанное с ситуацией в Кемерове и вообще в угольной отрасли. Мишустин попросил Белозёрова подготовить соответствующие материалы, посмотреть, что еще РЖД могут сделать для того, чтобы помочь угольным предприятиям, и доложить отдельно. "Михаил Владимирович, будем готовы. Те задачи, которые перед нами были поставлены правительством, мы четко выполняем. Но дополнительные вопросы, которые поднимаются, мы тоже будем обязательно прорабатывать. И подготовимся к совещанию", - ответил глава РЖД.
https://1prime.ru/20250523/rzhd-857852619.html
рф
кемерово
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80661/93/806619378_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_c733503507d3292f2390700d659edeb4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, кемерово, михаил мишустин, олег белозеров, ржд
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, КЕМЕРОВО, Михаил Мишустин, Олег Белозеров, РЖД
11:03 23.05.2025
 
РЖД проработают вопросы дополнительной помощи угольным предприятиям

Белозеров: РЖД проработают вопрос дополнительной помощи угольным предприятиям

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. РЖД проработают вопросы дополнительной помощи угольным предприятиям при перевозке продукции, сообщил гендиректор компании Олег Белозёров.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с Белозёровым сказал, что очень важно, в частности на Восточном полигоне, обеспечить бесперебойную работу угольных предприятий. По его словам, через неделю он собирается проводить совещание, связанное с ситуацией в Кемерове и вообще в угольной отрасли. Мишустин попросил Белозёрова подготовить соответствующие материалы, посмотреть, что еще РЖД могут сделать для того, чтобы помочь угольным предприятиям, и доложить отдельно.
"Михаил Владимирович, будем готовы. Те задачи, которые перед нами были поставлены правительством, мы четко выполняем. Но дополнительные вопросы, которые поднимаются, мы тоже будем обязательно прорабатывать. И подготовимся к совещанию", - ответил глава РЖД.
РЖД Сапсан - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
РЖД планируют перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров в 2025 году
10:39
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФКЕМЕРОВОМихаил МишустинОлег БелозеровРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала