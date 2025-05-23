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РЖД проработают вопросы дополнительной помощи угольным предприятиям
РЖД проработают вопросы дополнительной помощи угольным предприятиям - 23.05.2025, ПРАЙМ
РЖД проработают вопросы дополнительной помощи угольным предприятиям
РЖД проработают вопросы дополнительной помощи угольным предприятиям при перевозке продукции, сообщил гендиректор компании Олег Белозёров. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T11:03+0300
2025-05-23T11:03+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. РЖД проработают вопросы дополнительной помощи угольным предприятиям при перевозке продукции, сообщил гендиректор компании Олег Белозёров. Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с Белозёровым сказал, что очень важно, в частности на Восточном полигоне, обеспечить бесперебойную работу угольных предприятий. По его словам, через неделю он собирается проводить совещание, связанное с ситуацией в Кемерове и вообще в угольной отрасли. Мишустин попросил Белозёрова подготовить соответствующие материалы, посмотреть, что еще РЖД могут сделать для того, чтобы помочь угольным предприятиям, и доложить отдельно. "Михаил Владимирович, будем готовы. Те задачи, которые перед нами были поставлены правительством, мы четко выполняем. Но дополнительные вопросы, которые поднимаются, мы тоже будем обязательно прорабатывать. И подготовимся к совещанию", - ответил глава РЖД.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, КЕМЕРОВО, Михаил Мишустин, Олег Белозеров, РЖД
РЖД проработают вопросы дополнительной помощи угольным предприятиям
Белозеров: РЖД проработают вопрос дополнительной помощи угольным предприятиям
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. РЖД проработают вопросы дополнительной помощи угольным предприятиям при перевозке продукции, сообщил гендиректор компании Олег Белозёров.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с Белозёровым сказал, что очень важно, в частности на Восточном полигоне, обеспечить бесперебойную работу угольных предприятий. По его словам, через неделю он собирается проводить совещание, связанное с ситуацией в Кемерове и вообще в угольной отрасли. Мишустин попросил Белозёрова подготовить соответствующие материалы, посмотреть, что еще РЖД могут сделать для того, чтобы помочь угольным предприятиям, и доложить отдельно.
"Михаил Владимирович, будем готовы. Те задачи, которые перед нами были поставлены правительством, мы четко выполняем. Но дополнительные вопросы, которые поднимаются, мы тоже будем обязательно прорабатывать. И подготовимся к совещанию", - ответил глава РЖД.
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