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Погрузка железной руды на экспорт по сети РЖД выросла на 17,5%
Погрузка железной руды на экспорт по сети РЖД выросла на 17,5% - 23.05.2025, ПРАЙМ
Погрузка железной руды на экспорт по сети РЖД выросла на 17,5%
Погрузка железной руды на экспорт по сети Российских железных дорог в январе-апреле 2025 года выросла на 17,5% в годовом выражении - до 5,1 миллиона тонн,... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T13:45+0300
2025-05-23T13:45+0300
2025-05-23T13:45+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Погрузка железной руды на экспорт по сети Российских железных дорог в январе-апреле 2025 года выросла на 17,5% в годовом выражении - до 5,1 миллиона тонн, сообщили РЖД. "Погрузка железной руды на экспорт по сети РЖД выросла на 17,5%. Всего с января по апрель 2025 года на экспорт отправили 5,1 млн тонн железной руды. В том числе в восточном направлении отправили 2,9 млн тонн (+22,3%), в южном направлении - 1,3 млн тонн (+7,9%), а в западном - 921,4 тыс. тонн (+18,2%)", - говорится в сообщении. Лидирующими регионами по объему погрузки руды стали Белгородская область (1,4 миллиона тонн), Забайкальский край (1,2 миллиона тонн) и Еврейская автономная область (919,6 тысяч тонн).
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бизнес, россия, белгородская область, ржд
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Белгородская область, РЖД
Погрузка железной руды на экспорт по сети РЖД выросла на 17,5%
РЖД: погрузка железной руды на экспорт в январе-апреле выросла на 17,5%
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Погрузка железной руды на экспорт по сети Российских железных дорог в январе-апреле 2025 года выросла на 17,5% в годовом выражении - до 5,1 миллиона тонн, сообщили РЖД.
"Погрузка железной руды на экспорт по сети РЖД выросла на 17,5%. Всего с января по апрель 2025 года на экспорт отправили 5,1 млн тонн железной руды. В том числе в восточном направлении отправили 2,9 млн тонн (+22,3%), в южном направлении - 1,3 млн тонн (+7,9%), а в западном - 921,4 тыс. тонн (+18,2%)", - говорится в сообщении.
Лидирующими регионами по объему погрузки руды стали Белгородская область (1,4 миллиона тонн), Забайкальский край (1,2 миллиона тонн) и Еврейская автономная область (919,6 тысяч тонн).
РЖД проработают вопросы дополнительной помощи угольным предприятиям