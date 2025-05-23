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СМИ: Мерц продвигает идею санкций против "Северных потоков"

СМИ: Мерц продвигает идею санкций против "Северных потоков" - 23.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: Мерц продвигает идею санкций против "Северных потоков"

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц продвигает идею европейских санкций против газопроводов "Северный поток", пытаясь подавить обсуждения о потенциальных преимуществах их... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T08:57+0300

2025-05-23T08:57+0300

2025-05-23T08:57+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц продвигает идею европейских санкций против газопроводов "Северный поток", пытаясь подавить обсуждения о потенциальных преимуществах их перезапуска для страны, сообщает газета Financial Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с вопросом. "Мерц "активно" поддерживает предлагаемый в ЕС запрет на "Северные потоки"… канцлер стремился подавить внутренние дебаты о преимуществах их потенциальной реактивации", - пишет издание. По его данным, на фоне сообщений о том, что бизнесмены РФ и США хотят перезапустить газопроводы, Мерц начал обсуждения с чиновниками в Берлине и Брюсселе о том, как это предотвратить. FT пишет, что на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен упомянула возможные санкции против "Северных потоков" в рамках нового пакета ЕС после консультаций с Мерцем, который поддержал этот шаг. Тем самым канцлер хочет "европеизировать" судьбу "Северных потоков" с тем, чтобы возможные обвинения со стороны США и РФ были направлены не только против Германии, но против всего Евросоюза, пишет газета.

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газ, германия, фридрих мерц, ес, financial times, северный поток - 2