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СМИ: Мерц продвигает идею санкций против "Северных потоков"
СМИ: Мерц продвигает идею санкций против "Северных потоков" - 23.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: Мерц продвигает идею санкций против "Северных потоков"
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц продвигает идею европейских санкций против газопроводов "Северный поток", пытаясь подавить обсуждения о потенциальных преимуществах их... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T08:57+0300
2025-05-23T08:57+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц продвигает идею европейских санкций против газопроводов "Северный поток", пытаясь подавить обсуждения о потенциальных преимуществах их перезапуска для страны, сообщает газета Financial Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с вопросом. "Мерц "активно" поддерживает предлагаемый в ЕС запрет на "Северные потоки"… канцлер стремился подавить внутренние дебаты о преимуществах их потенциальной реактивации", - пишет издание. По его данным, на фоне сообщений о том, что бизнесмены РФ и США хотят перезапустить газопроводы, Мерц начал обсуждения с чиновниками в Берлине и Брюсселе о том, как это предотвратить. FT пишет, что на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен упомянула возможные санкции против "Северных потоков" в рамках нового пакета ЕС после консультаций с Мерцем, который поддержал этот шаг. Тем самым канцлер хочет "европеизировать" судьбу "Северных потоков" с тем, чтобы возможные обвинения со стороны США и РФ были направлены не только против Германии, но против всего Евросоюза, пишет газета.
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Экономика, Газ, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, ЕС, Financial Times, Северный поток - 2
СМИ: Мерц продвигает идею санкций против "Северных потоков"
FT: канцлер ФРГ Мерц продвигает идею санкций против "Северных потоков"
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц продвигает идею европейских санкций против газопроводов "Северный поток", пытаясь подавить обсуждения о потенциальных преимуществах их перезапуска для страны, сообщает газета Financial Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с вопросом.
"Мерц "активно" поддерживает предлагаемый в ЕС запрет на "Северные потоки"… канцлер стремился подавить внутренние дебаты о преимуществах их потенциальной реактивации", - пишет издание.
По его данным, на фоне сообщений о том, что бизнесмены РФ и США хотят перезапустить газопроводы, Мерц начал обсуждения с чиновниками в Берлине и Брюсселе о том, как это предотвратить.
FT пишет, что на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен упомянула возможные санкции против "Северных потоков" в рамках нового пакета ЕС после консультаций с Мерцем, который поддержал этот шаг.
Тем самым канцлер хочет "европеизировать" судьбу "Северных потоков" с тем, чтобы возможные обвинения со стороны США и РФ были направлены не только против Германии, но против всего Евросоюза, пишет газета.
СМИ узнали о планах ЕС по новым санкциям против "Северных потоков"