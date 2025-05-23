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СМИ: ЕК начнет консультации по вопросу санкций против "Северного потока-2"
СМИ: ЕК начнет консультации по вопросу санкций против "Северного потока-2" - 23.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕК начнет консультации по вопросу санкций против "Северного потока-2"
Еврокомиссия в пятницу начнет консультации по вопросу введения санкций против газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2 AG), передает агентство Блумберг со... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T17:19+0300
2025-05-23T17:19+0300
2025-05-23T17:19+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия в пятницу начнет консультации по вопросу введения санкций против газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2 AG), передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Как отмечает агентство, Евросоюз близок к решению о включении "Северного потока-2" в новый пакет антироссийских санкций. "Европейская комиссия сегодня (в пятницу - ред.) начнет консультации со государствами-членами по вопросу запрета газопровода, проходящего по дну Балтийского моря", - говорится в материале агентства. По данным издания, при принятии решения будут учитываться "последние события" на переговорах по вопросу об урегулировании конфликта на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце марта говорил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и Соединенных Штатов, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается.
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Энергетика, Газ, РФ, ЗАПАД, ЕС, Северный поток - 2
СМИ: ЕК начнет консультации по вопросу санкций против "Северного потока-2"
Bloomberg: ЕК начнет консультации по вопросу санкций против "Северного потока-2"
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия в пятницу начнет консультации по вопросу введения санкций против газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2 AG), передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Как отмечает агентство, Евросоюз близок к решению о включении "Северного потока-2" в новый пакет антироссийских санкций.
"Европейская комиссия сегодня (в пятницу - ред.) начнет консультации со государствами-членами по вопросу запрета газопровода, проходящего по дну Балтийского моря", - говорится в материале агентства.
По данным издания, при принятии решения будут учитываться "последние события" на переговорах по вопросу об урегулировании конфликта на Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце марта говорил, что между РФ и США есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" - интерес не только России и Соединенных Штатов, а европейские политики, которые против их восстановления, - "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается.
Мерц исключил возможность запуска "Северного потока 2"