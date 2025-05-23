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Комиссар ЕС по торговле заявил о приверженности обоюдовыгодной сделке с США

Комиссар ЕС по торговле заявил о приверженности обоюдовыгодной сделке с США - 23.05.2025, ПРАЙМ

Комиссар ЕС по торговле заявил о приверженности обоюдовыгодной сделке с США

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что провел телефонный разговор с представителем США на торговых переговорах Джеймисоном Гриром и министром... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T23:50+0300

2025-05-23T23:50+0300

2025-05-23T23:50+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что провел телефонный разговор с представителем США на торговых переговорах Джеймисоном Гриром и министром торговли страны Говардом Латником для обсуждения торговой сделки со Штатами. Ранее европейский представитель заявил журналистам в Брюсселе, что Шефчович был намерен в пятницу созвониться с представителем США на торговых переговорах Джеймисоном Гриром на фоне угроз президента США Дональда Трампа поднять пошлины на европейские товары уже с 1 июня. "Поговорил с Джеймисоном Гриром и Говардом Латником. ЕС ... привержен заключению сделки, которая устроит обе стороны. ... Торговля между ЕС и США не имеет себе равных и должна руководствоваться взаимным уважением, а не угрозами. Мы готовы защищать наши интересы", - говорится в публикации Шефчовича в соцсети X. Ранее в пятницу Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает импортные пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники передавало, что Евросоюз представит США предложения о новом формате торгового сотрудничества. По словам источников, в документе предложено снижение торговых барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличение европейских инвестиций в США, сотрудничество сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров.

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дональд трамп, ес, сша