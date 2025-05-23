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Шадаев объяснил, зачем нужна плата за запросы в электронное правительство - 23.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Шадаев объяснил, зачем нужна плата за запросы в электронное правительство
Шадаев объяснил, зачем нужна плата за запросы в электронное правительство - 23.05.2025, ПРАЙМ
Шадаев объяснил, зачем нужна плата за запросы в электронное правительство
Введение платы за использование инфраструктуры электронного правительства необходимо для борьбы с неконтролируемым количеством запросов от банков, за последние... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T19:46+0300
2025-05-23T19:46+0300
экономика
максут шадаев
минцифры
россия
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Введение платы за использование инфраструктуры электронного правительства необходимо для борьбы с неконтролируемым количеством запросов от банков, за последние годы трафик в системе увеличился в три раза, сказал журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Введение платы – это способ борьбы с неконтролируемым ростом запросов банков. Трафик увеличился за последние три года в три раза. Сейчас составляет тридцать миллиардов запросов в СМЭВе (система межведомственного электронного взаимодействия, входит в инфраструктуру электронного правительства - ред.) в год", - сказал Шадаев. Он добавил, что "резкий рост нагрузки со стороны банков создает необходимость нам постоянно доумощнять инфраструктуру СМЭВ за счет бюджетных средств". Минцифры предлагает ввести для коммерческих компаний плату за запросы через инфраструктуру электронного правительства (ИЭП) - это позволит повысить качество оказываемых услуг, соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативно-правовых актов. Плата за тариф будет взиматься в размере 4,94 рубля за один запрос, она будет производиться раз в квартал.
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максут шадаев, минцифры, россия
Экономика, Максут Шадаев, Минцифры, РОССИЯ
19:46 23.05.2025
 
Шадаев объяснил, зачем нужна плата за запросы в электронное правительство

Шадаев: плата за запросы в электронное правительство нужна для борьбы с большим их числом

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМаксут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Максут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Введение платы за использование инфраструктуры электронного правительства необходимо для борьбы с неконтролируемым количеством запросов от банков, за последние годы трафик в системе увеличился в три раза, сказал журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Введение платы – это способ борьбы с неконтролируемым ростом запросов банков. Трафик увеличился за последние три года в три раза. Сейчас составляет тридцать миллиардов запросов в СМЭВе (система межведомственного электронного взаимодействия, входит в инфраструктуру электронного правительства - ред.) в год", - сказал Шадаев.
Он добавил, что "резкий рост нагрузки со стороны банков создает необходимость нам постоянно доумощнять инфраструктуру СМЭВ за счет бюджетных средств".
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2023
Правительство и Госдума перейдут на электронный документооборот
28 ноября 2023, 12:22
Минцифры предлагает ввести для коммерческих компаний плату за запросы через инфраструктуру электронного правительства (ИЭП) - это позволит повысить качество оказываемых услуг, соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативно-правовых актов. Плата за тариф будет взиматься в размере 4,94 рубля за один запрос, она будет производиться раз в квартал.
 
ЭкономикаМаксут ШадаевМинцифрыРОССИЯ
 
 
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