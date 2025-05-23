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США разрешили ранее заблокированные ими операции в отношении Сирии

США разрешили ранее заблокированные ими операции в отношении Сирии - 23.05.2025, ПРАЙМ

США разрешили ранее заблокированные ими операции в отношении Сирии

Министерство финансов США в пятницу выпустило лицензию, разрешающую операции в отношении Сирии, заблокированные ранее Вашингтоном, следует из текста... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T23:35+0300

2025-05-23T23:35+0300

2025-05-23T23:35+0300

экономика

сша

сирия

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ВАШИНГТОН, 23 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов США в пятницу выпустило лицензию, разрешающую операции в отношении Сирии, заблокированные ранее Вашингтоном, следует из текста опубликованного документа. "За исключением случаев, предусмотренных в пункте (c) настоящей генеральной лицензии, все транзакции, запрещенные регулированием сирийских санкций, за исключением транзакций с участием заблокированных лиц, разрешены", - говорится в лицензии. Отмечается, генеральная лицензия, в частности, не предусматривает разрешения на транзакции с участием любого лица или организации, указанных в списке граждан особых категорий и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, которые не указаны в приложении к выпущенной генеральной лицензии.

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сша

сирия

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сша, сирия