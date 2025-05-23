https://1prime.ru/20250523/siriya-857880719.html
США сняли санкции с ряда компаний Сирии
США сняли санкции с ряда компаний Сирии - 23.05.2025, ПРАЙМ
США сняли санкции с ряда компаний Сирии
Минфин США в соответствии с новой лицензией, разрешающей операции с Сирией, снял санкции с сирийских авиалиний, ряда банков и судоходных компаний, но при этом... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T23:52+0300
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ВАШИНГТОН, 23 мая - ПРАЙМ. Минфин США в соответствии с новой лицензией, разрешающей операции с Сирией, снял санкции с сирийских авиалиний, ряда банков и судоходных компаний, но при этом отметил, что транзакции для РФ, Ирана и КНДР остаются запрещенными. "Настоящая генеральная лицензия не разрешает... Любые операции для или от имени правительства Российской Федерации, правительства Ирана, правительства КНДР или связанные с передачей или предоставлением товаров, технологий, программного обеспечения, средств, финансирования или услуг в или из Ирана, России или КНДР", - говорится в лицензии. В приложении к лицензии перечисляются компании, организации и лица, с которыми теперь разрешены транзакции, среди них авиакомпания Syrian Arab Airlines, Коммерческий банк Сирии, Центральный банк Сирии, Сирийская газовая компания, Сирийская нефтяная компания, порт Латакии, минэнерго Сирии и министерство туризма Сирии.
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сирия, сша
США сняли санкции с ряда компаний Сирии
США сняли санкции с сирийских авиалиний, ряда банков и судоходных компаний
ВАШИНГТОН, 23 мая - ПРАЙМ. Минфин США в соответствии с новой лицензией, разрешающей операции с Сирией, снял санкции с сирийских авиалиний, ряда банков и судоходных компаний, но при этом отметил, что транзакции для РФ, Ирана и КНДР остаются запрещенными.
"Настоящая генеральная лицензия не разрешает... Любые операции для или от имени правительства Российской Федерации, правительства Ирана, правительства КНДР или связанные с передачей или предоставлением товаров, технологий, программного обеспечения, средств, финансирования или услуг в или из Ирана, России или КНДР", - говорится в лицензии.
В приложении к лицензии перечисляются компании, организации и лица, с которыми теперь разрешены транзакции, среди них авиакомпания Syrian Arab Airlines, Коммерческий банк Сирии, Центральный банк Сирии, Сирийская газовая компания, Сирийская нефтяная компания, порт Латакии, минэнерго Сирии и министерство туризма Сирии.
США разрешили ранее заблокированные ими операции в отношении Сирии