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Глава МИД Венгрии назвал Украину одной из главных причин энергокризиса

Глава МИД Венгрии назвал Украину одной из главных причин энергокризиса - 23.05.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Венгрии назвал Украину одной из главных причин энергокризиса

Украина является одной из главных причин энергокризиса в Европе, поскольку прекратила транзит российского газа, а Сербия - надежный транзитный партнер, через ее | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T16:12+0300

2025-05-23T16:12+0300

2025-05-23T16:12+0300

энергетика

газ

сербия

венгрия

украина

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 23 мая - ПРАЙМ. Украина является одной из главных причин энергокризиса в Европе, поскольку прекратила транзит российского газа, а Сербия - надежный транзитный партнер, через ее территорию Венгрия получает свыше 20 миллионов газа из РФ ежедневно, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с делегацией в пятницу находится с рабочим визитом в Белграде, где встречается с президентом Сербии Александром Вучичем. Как сообщил Вучич, темой саммита стали геополитическая ситуация, развитие экономических отношений Венгрии и Сербии, а также сотрудничество в сфере обороны и безопасности и военно-промышленное производство. "Украина является одной из главных причин европейского энергетического кризиса, поскольку Украина закрыла газопровод, по которому природный газ поставлялся с восточного направления из России в Европу, в основном в Центральную Европу. Это поставило в сложную ситуацию несколько стран Центральной Европы, и Сербия вместо Украины теперь обеспечивает транзит для региона", - приводит слова Сийярто в ходе визита агентство MTI. По его словам, в день через Сербию в Венгрию из России поступает более 20 миллионов кубометров газа, что в годовом исчислении составит около 7,5 миллиардов кубометров. "Украина подвела Центральную Европу с точки зрения безопасности поставок энергии. Сербия - это страна, которая, действуя как ответственная, надежная и корректная страна-транзитер, обеспечивает нам поставку соответствующего объема природного газа", - подчеркнул Сийярто. Глава венгерского МИД также напомнил, что Будапешт и Белград намерены скоро начать строительство совместного нефтепровода, венгерская сторона рассчитывает построить свои 180-190 километров трубопровода в 2027 году. По словам Сийярто, Венгрия и Сербия также планируют удвоить мощность электросетей к 2028 году.

https://1prime.ru/20250521/siyyarto-857798273.html

сербия

венгрия

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газ, сербия, венгрия, украина, петер сийярто