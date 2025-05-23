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Глава МИД Венгрии назвал Украину одной из главных причин энергокризиса - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Венгрии назвал Украину одной из главных причин энергокризиса
Глава МИД Венгрии назвал Украину одной из главных причин энергокризиса - 23.05.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Венгрии назвал Украину одной из главных причин энергокризиса
Украина является одной из главных причин энергокризиса в Европе, поскольку прекратила транзит российского газа, а Сербия - надежный транзитный партнер, через ее | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T16:12+0300
2025-05-23T16:12+0300
энергетика
газ
сербия
венгрия
украина
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 23 мая - ПРАЙМ. Украина является одной из главных причин энергокризиса в Европе, поскольку прекратила транзит российского газа, а Сербия - надежный транзитный партнер, через ее территорию Венгрия получает свыше 20 миллионов газа из РФ ежедневно, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с делегацией в пятницу находится с рабочим визитом в Белграде, где встречается с президентом Сербии Александром Вучичем. Как сообщил Вучич, темой саммита стали геополитическая ситуация, развитие экономических отношений Венгрии и Сербии, а также сотрудничество в сфере обороны и безопасности и военно-промышленное производство. "Украина является одной из главных причин европейского энергетического кризиса, поскольку Украина закрыла газопровод, по которому природный газ поставлялся с восточного направления из России в Европу, в основном в Центральную Европу. Это поставило в сложную ситуацию несколько стран Центральной Европы, и Сербия вместо Украины теперь обеспечивает транзит для региона", - приводит слова Сийярто в ходе визита агентство MTI. По его словам, в день через Сербию в Венгрию из России поступает более 20 миллионов кубометров газа, что в годовом исчислении составит около 7,5 миллиардов кубометров. "Украина подвела Центральную Европу с точки зрения безопасности поставок энергии. Сербия - это страна, которая, действуя как ответственная, надежная и корректная страна-транзитер, обеспечивает нам поставку соответствующего объема природного газа", - подчеркнул Сийярто. Глава венгерского МИД также напомнил, что Будапешт и Белград намерены скоро начать строительство совместного нефтепровода, венгерская сторона рассчитывает построить свои 180-190 километров трубопровода в 2027 году. По словам Сийярто, Венгрия и Сербия также планируют удвоить мощность электросетей к 2028 году.
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газ, сербия, венгрия, украина, петер сийярто
Энергетика, Газ, СЕРБИЯ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Петер Сийярто
16:12 23.05.2025
 
Глава МИД Венгрии назвал Украину одной из главных причин энергокризиса

Сийярто: Украина является одной из главных причин энергокризиса в Европе

© CC BY 2.0 / Arno Mikkor/EU2017EEМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© CC BY 2.0 / Arno Mikkor/EU2017EE
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БУДАПЕШТ, 23 мая - ПРАЙМ. Украина является одной из главных причин энергокризиса в Европе, поскольку прекратила транзит российского газа, а Сербия - надежный транзитный партнер, через ее территорию Венгрия получает свыше 20 миллионов газа из РФ ежедневно, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с делегацией в пятницу находится с рабочим визитом в Белграде, где встречается с президентом Сербии Александром Вучичем. Как сообщил Вучич, темой саммита стали геополитическая ситуация, развитие экономических отношений Венгрии и Сербии, а также сотрудничество в сфере обороны и безопасности и военно-промышленное производство.
"Украина является одной из главных причин европейского энергетического кризиса, поскольку Украина закрыла газопровод, по которому природный газ поставлялся с восточного направления из России в Европу, в основном в Центральную Европу. Это поставило в сложную ситуацию несколько стран Центральной Европы, и Сербия вместо Украины теперь обеспечивает транзит для региона", - приводит слова Сийярто в ходе визита агентство MTI.
По его словам, в день через Сербию в Венгрию из России поступает более 20 миллионов кубометров газа, что в годовом исчислении составит около 7,5 миллиардов кубометров.
"Украина подвела Центральную Европу с точки зрения безопасности поставок энергии. Сербия - это страна, которая, действуя как ответственная, надежная и корректная страна-транзитер, обеспечивает нам поставку соответствующего объема природного газа", - подчеркнул Сийярто.
Глава венгерского МИД также напомнил, что Будапешт и Белград намерены скоро начать строительство совместного нефтепровода, венгерская сторона рассчитывает построить свои 180-190 километров трубопровода в 2027 году.
По словам Сийярто, Венгрия и Сербия также планируют удвоить мощность электросетей к 2028 году.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
Иностранные силы пытаются повлиять на выборы в Венгрии, заявил Сийярто
21 мая, 17:11
 
ЭнергетикаГазСЕРБИЯВЕНГРИЯУКРАИНАПетер Сийярто
 
 
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