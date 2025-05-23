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СМИ: США подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин - 23.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: США подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин
СМИ: США подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин - 23.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: США подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин
США подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин на американские товары, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T08:18+0300
2025-05-23T08:18+0300
экономика
мировая экономика
сша
вашингтон
дональд трамп
ес
financial times
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. США подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин на американские товары, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. "Торговые переговорщики Дональда Трампа подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин на американские товары, заявляя, что без уступок блок не продвинется в переговорах по избежанию дополнительных 20% "взаимных" пошлин", - пишет издание. Отмечается, что США недовольны тем, что ЕС в рамках переговоров предложил только взаимное снижение пошлин, а не пообещал снизить собственные пошлины, как предлагали Вашингтону некоторые другие торговые партнеры. По словам людей, знакомых с ходом дискуссий, позиции сторон по-прежнему слишком далеки друг от друга. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники передавало, что Евросоюз представит США предложения по новому формату торгового сотрудничества. По словам источников, в документе предложены меры по ослаблению торговых барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров.
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мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, ес, financial times
Экономика, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, ЕС, Financial Times
08:18 23.05.2025
 
СМИ: США подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин

FT: США подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин на американские товары

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. США подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин на американские товары, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
"Торговые переговорщики Дональда Трампа подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин на американские товары, заявляя, что без уступок блок не продвинется в переговорах по избежанию дополнительных 20% "взаимных" пошлин", - пишет издание.
Отмечается, что США недовольны тем, что ЕС в рамках переговоров предложил только взаимное снижение пошлин, а не пообещал снизить собственные пошлины, как предлагали Вашингтону некоторые другие торговые партнеры.
По словам людей, знакомых с ходом дискуссий, позиции сторон по-прежнему слишком далеки друг от друга.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники передавало, что Евросоюз представит США предложения по новому формату торгового сотрудничества. По словам источников, в документе предложены меры по ослаблению торговых барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
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ЭкономикаМировая экономикаСШАВАШИНГТОНДональд ТрампЕСFinancial Times
 
 
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