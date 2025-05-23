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СМИ: Рубио выступает за ужесточение антироссийских санкций

СМИ: Рубио выступает за ужесточение антироссийских санкций - 23.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: Рубио выступает за ужесточение антироссийских санкций

Госсекретарь США Марко Рубио хочет ужесточения санкций против РФ и принятия законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма*, который предусматривает введение | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T09:15+0300

2025-05-23T09:15+0300

2025-05-23T09:17+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио хочет ужесточения санкций против РФ и принятия законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма*, который предусматривает введение новых санкций против России, что может помешать перезагрузке отношений Москвы и Вашингтона, при этом американский президент Дональд Трамп с неохотой относится к ужесточению ограничений, пишет журнал New Lines со ссылкой на близкий к госсекретарю источник."Заметьте, как Рубио поднимает вопрос санкций ежедневно. Он хочет продвижения конгресса с законопроектом Грэма*, потому что у него есть большинство, которое может преодолеть вето в сенате, и это может сорвать любую перезагрузку отношений с Москвой", - заявил источник.Ранее Рубио заявил, что донес до России вероятность введения новых санкций на фоне растущей поддержки соответствующего законопроекта американского сенатора Линдси Грэма* в конгрессе США.В Кремле заявляли, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Первого апреля в сенат США был внесен законопроект Грэма* "Акт о санкциях против России в 2025 году". Согласно тексту документа, законопроект вводит санкции и иные меры по отношению к Российской Федерации под предлогом якобы отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Текстом документа предусмотрено введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также гражданам США запрещается участие в операциях по покупке российских долговых бумаг, вводятся иные ограничительные меры.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

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россия, мировая экономика, сша, рф, линдси грэм, марко рубио, дональд трамп