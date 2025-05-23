Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС решили задобрить Трампа соглашением о лобстерах - 23.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250523/smi-857862168.html
В ЕС решили задобрить Трампа соглашением о лобстерах
В ЕС решили задобрить Трампа соглашением о лобстерах - 23.05.2025, ПРАЙМ
В ЕС решили задобрить Трампа соглашением о лобстерах
ЕС готов продлить беспошлинный ввоз американских лобстеров, чтобы добиться расположения президента США Дональда Трампа и обеспечить заключение торговой сделки,... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T14:13+0300
2025-05-23T14:13+0300
экономика
сша
москва
китай
дональд трамп
ес
financial times
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/82901/82/829018290_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_ca6e91f2a7436741fc4402b0585934b8.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. ЕС готов продлить беспошлинный ввоз американских лобстеров, чтобы добиться расположения президента США Дональда Трампа и обеспечить заключение торговой сделки, сообщает газета Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников. Газета напоминает, что в 2020 году ЕС согласился отменить пошлины на импорт омаров из США на фоне того, как Трамп пытался заручиться поддержкой в рыболовецком штате Мэн для переизбрания. По ее данным, это решение действует до 31 июля этого года. "Еврокомиссия открыта к продлению сделки о лобстерах в рамках пакета по устранению пошлин, введенных Трампом", - пишет издание. Представитель ЕК Олоф Жилл заявил газете, что продление соглашения о лобстерах будет зависеть от результата переговоров ЕС с США по торговой сделке. Председатель комитета по торговле Европарламента Бернд Ландж, в свою очередь, отметил, что выступает за продление этой договоренности, отметив, что она уже приводила к "деэскалации" в отношениях с Трампом. Газета пишет, что на прошлой неделе ЕС и США впервые обменялись документами в рамках обсуждений о торговой сделке, обозначив направления переговоров, включая профицит ЕС в торговле с США, инвестиционные возможности, а также положения, которые в США считают барьерами для экономических обменов.
https://1prime.ru/20250523/belorussiya-857855733.html
сша
москва
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82901/82/829018290_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_59f8f4240dd6e2597cff6841b265977c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, москва, китай, дональд трамп, ес, financial times, ек
Экономика, США, МОСКВА, КИТАЙ, Дональд Трамп, ЕС, Financial Times, ЕК
14:13 23.05.2025
 
В ЕС решили задобрить Трампа соглашением о лобстерах

FT: ЕС готов продлить беспошлинный ввоз лобстеров, чтобы задобрить Трампа

© AFP / Saul Loeb%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© AFP / Saul Loeb
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. ЕС готов продлить беспошлинный ввоз американских лобстеров, чтобы добиться расположения президента США Дональда Трампа и обеспечить заключение торговой сделки, сообщает газета Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников.
Газета напоминает, что в 2020 году ЕС согласился отменить пошлины на импорт омаров из США на фоне того, как Трамп пытался заручиться поддержкой в рыболовецком штате Мэн для переизбрания. По ее данным, это решение действует до 31 июля этого года.
"Еврокомиссия открыта к продлению сделки о лобстерах в рамках пакета по устранению пошлин, введенных Трампом", - пишет издание.
Представитель ЕК Олоф Жилл заявил газете, что продление соглашения о лобстерах будет зависеть от результата переговоров ЕС с США по торговой сделке.
Председатель комитета по торговле Европарламента Бернд Ландж, в свою очередь, отметил, что выступает за продление этой договоренности, отметив, что она уже приводила к "деэскалации" в отношениях с Трампом.
Газета пишет, что на прошлой неделе ЕС и США впервые обменялись документами в рамках обсуждений о торговой сделке, обозначив направления переговоров, включая профицит ЕС в торговле с США, инвестиционные возможности, а также положения, которые в США считают барьерами для экономических обменов.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
МИД Белоруссии прокомментировал новые заградительные пошлины ЕС
12:09
 
ЭкономикаСШАМОСКВАКИТАЙДональд ТрампЕСFinancial TimesЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала