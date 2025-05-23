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В ЕС решили задобрить Трампа соглашением о лобстерах

В ЕС решили задобрить Трампа соглашением о лобстерах - 23.05.2025, ПРАЙМ

В ЕС решили задобрить Трампа соглашением о лобстерах

ЕС готов продлить беспошлинный ввоз американских лобстеров, чтобы добиться расположения президента США Дональда Трампа и обеспечить заключение торговой сделки,... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T14:13+0300

2025-05-23T14:13+0300

2025-05-23T14:13+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. ЕС готов продлить беспошлинный ввоз американских лобстеров, чтобы добиться расположения президента США Дональда Трампа и обеспечить заключение торговой сделки, сообщает газета Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников. Газета напоминает, что в 2020 году ЕС согласился отменить пошлины на импорт омаров из США на фоне того, как Трамп пытался заручиться поддержкой в рыболовецком штате Мэн для переизбрания. По ее данным, это решение действует до 31 июля этого года. "Еврокомиссия открыта к продлению сделки о лобстерах в рамках пакета по устранению пошлин, введенных Трампом", - пишет издание. Представитель ЕК Олоф Жилл заявил газете, что продление соглашения о лобстерах будет зависеть от результата переговоров ЕС с США по торговой сделке. Председатель комитета по торговле Европарламента Бернд Ландж, в свою очередь, отметил, что выступает за продление этой договоренности, отметив, что она уже приводила к "деэскалации" в отношениях с Трампом. Газета пишет, что на прошлой неделе ЕС и США впервые обменялись документами в рамках обсуждений о торговой сделке, обозначив направления переговоров, включая профицит ЕС в торговле с США, инвестиционные возможности, а также положения, которые в США считают барьерами для экономических обменов.

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