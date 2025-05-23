https://1prime.ru/20250523/smi-857862168.html
В ЕС решили задобрить Трампа соглашением о лобстерах
В ЕС решили задобрить Трампа соглашением о лобстерах - 23.05.2025, ПРАЙМ
В ЕС решили задобрить Трампа соглашением о лобстерах
ЕС готов продлить беспошлинный ввоз американских лобстеров, чтобы добиться расположения президента США Дональда Трампа и обеспечить заключение торговой сделки,... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T14:13+0300
2025-05-23T14:13+0300
2025-05-23T14:13+0300
экономика
сша
москва
китай
дональд трамп
ес
financial times
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/82901/82/829018290_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_ca6e91f2a7436741fc4402b0585934b8.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. ЕС готов продлить беспошлинный ввоз американских лобстеров, чтобы добиться расположения президента США Дональда Трампа и обеспечить заключение торговой сделки, сообщает газета Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников. Газета напоминает, что в 2020 году ЕС согласился отменить пошлины на импорт омаров из США на фоне того, как Трамп пытался заручиться поддержкой в рыболовецком штате Мэн для переизбрания. По ее данным, это решение действует до 31 июля этого года. "Еврокомиссия открыта к продлению сделки о лобстерах в рамках пакета по устранению пошлин, введенных Трампом", - пишет издание. Представитель ЕК Олоф Жилл заявил газете, что продление соглашения о лобстерах будет зависеть от результата переговоров ЕС с США по торговой сделке. Председатель комитета по торговле Европарламента Бернд Ландж, в свою очередь, отметил, что выступает за продление этой договоренности, отметив, что она уже приводила к "деэскалации" в отношениях с Трампом. Газета пишет, что на прошлой неделе ЕС и США впервые обменялись документами в рамках обсуждений о торговой сделке, обозначив направления переговоров, включая профицит ЕС в торговле с США, инвестиционные возможности, а также положения, которые в США считают барьерами для экономических обменов.
https://1prime.ru/20250523/belorussiya-857855733.html
сша
москва
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82901/82/829018290_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_59f8f4240dd6e2597cff6841b265977c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, москва, китай, дональд трамп, ес, financial times, ек
Экономика, США, МОСКВА, КИТАЙ, Дональд Трамп, ЕС, Financial Times, ЕК
В ЕС решили задобрить Трампа соглашением о лобстерах
FT: ЕС готов продлить беспошлинный ввоз лобстеров, чтобы задобрить Трампа
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. ЕС готов продлить беспошлинный ввоз американских лобстеров, чтобы добиться расположения президента США Дональда Трампа и обеспечить заключение торговой сделки, сообщает газета Financial Times со ссылкой на двух европейских чиновников.
Газета напоминает, что в 2020 году ЕС согласился отменить пошлины на импорт омаров из США на фоне того, как Трамп пытался заручиться поддержкой в рыболовецком штате Мэн для переизбрания. По ее данным, это решение действует до 31 июля этого года.
"Еврокомиссия открыта к продлению сделки о лобстерах в рамках пакета по устранению пошлин, введенных Трампом", - пишет издание.
Представитель ЕК Олоф Жилл заявил газете, что продление соглашения о лобстерах будет зависеть от результата переговоров ЕС с США по торговой сделке.
Председатель комитета по торговле Европарламента Бернд Ландж, в свою очередь, отметил, что выступает за продление этой договоренности, отметив, что она уже приводила к "деэскалации" в отношениях с Трампом.
Газета пишет, что на прошлой неделе ЕС и США впервые обменялись документами в рамках обсуждений о торговой сделке, обозначив направления переговоров, включая профицит ЕС в торговле с США, инвестиционные возможности, а также положения, которые в США считают барьерами для экономических обменов.
МИД Белоруссии прокомментировал новые заградительные пошлины ЕС