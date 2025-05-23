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В "Согазе" рассказали о росте рынка страхования от киберрисков
В "Согазе" рассказали о росте рынка страхования от киберрисков - 23.05.2025, ПРАЙМ
В "Согазе" рассказали о росте рынка страхования от киберрисков
Рынок страхования от киберрисков в стране в ближайшие несколько лет будет расти двузначными темпами, заявил исполнительный директор компании "Согаз" Анар... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T17:33+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Рынок страхования от киберрисков в стране в ближайшие несколько лет будет расти двузначными темпами, заявил исполнительный директор компании "Согаз" Анар Бахшалиев, выступая на международном киберфестивале Positive Hack Days. "Мы считаем, что рынок в любом случае будет расти", - сказал Бахшалиев. "Здесь эффект низкой базы: когда у тебя потенциал рынка - несколько десятков миллиардов рублей, а он - 2,5 миллиарда, то на низкой базе ты будешь расти двузначными цифрами. Но когда мы дойдем до определенного уровня, скажем так, преодолеем порог 10-15 миллиардов рублей, тогда уже точно рост может замедлиться. Но мы считаем, что потенциал этого рынка даже в ближайшие два-три года может удвоиться", – пояснил он. По его словам, чтобы рынок развивался, необходимо, чтобы он становился массовым, и чтобы компании осознанно страховали риски кибербезопасности. Сейчас, по его оценке, доля киберстрахования на общем страховом рынке составляет всего 0,1%. "Мы называем этот рынок бутиковым. На текущий момент времени это рынок индивидуальных решений", - сказал он. Главным препятствием для развития этого вида страхования Бахшалиев назвал стремление страховщиков для оценки риска получить доступ к чувствительной для клиентов информации, который последние не готовы предоставлять. По его мнению, страховщики должны брать на себя больше риска и предоставлять клиентам простые понятные продукты, которые не требуют предоставления клиентом "нежных данных". "Нам нужно пробовать и экспериментировать, предлагая страховые продукты. Тем, кто не готов заходить сразу в "бутиковое" страхование, нужно попробовать приобрести (страховое покрытие - ред.) на 100, 200, 500 миллионов рублей". - сказал он. В настоящее время средняя страховая выплата по киберубыткам на рынке, по его словам, составляет от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов рублей. "Поэтому наша выплата, которую мы произвели в 150 миллионов рублей, имела резонанс", – отметил он. Компания "Согаз" в середине мая произвела выплату в размере 150 миллионов рублей по страховому случаю, связанному с кибератакой на одно из крупнейших промышленных предприятий России. Инцидент произошел из-за масштабной хакерской атаки, в результате которой злоумышленники получили несанкционированный доступ к IT-инфраструктуре предприятия и зашифровали данные в информационных системах с целью получения выкупа за ключ восстановления.
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финансы, москва, согаз
В "Согазе" рассказали о росте рынка страхования от киберрисков
"Согаз": рынок страхования от киберрисков в РФ будет расти двузначными темпами
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Рынок страхования от киберрисков в стране в ближайшие несколько лет будет расти двузначными темпами, заявил исполнительный директор компании "Согаз" Анар Бахшалиев, выступая на международном киберфестивале Positive Hack Days.
"Мы считаем, что рынок в любом случае будет расти", - сказал Бахшалиев.
"Здесь эффект низкой базы: когда у тебя потенциал рынка - несколько десятков миллиардов рублей, а он - 2,5 миллиарда, то на низкой базе ты будешь расти двузначными цифрами. Но когда мы дойдем до определенного уровня, скажем так, преодолеем порог 10-15 миллиардов рублей, тогда уже точно рост может замедлиться. Но мы считаем, что потенциал этого рынка даже в ближайшие два-три года может удвоиться", – пояснил он.
По его словам, чтобы рынок развивался, необходимо, чтобы он становился массовым, и чтобы компании осознанно страховали риски кибербезопасности. Сейчас, по его оценке, доля киберстрахования на общем страховом рынке составляет всего 0,1%. "Мы называем этот рынок бутиковым. На текущий момент времени это рынок индивидуальных решений", - сказал он.
Главным препятствием для развития этого вида страхования Бахшалиев назвал стремление страховщиков для оценки риска получить доступ к чувствительной для клиентов информации, который последние не готовы предоставлять. По его мнению, страховщики должны брать на себя больше риска и предоставлять клиентам простые понятные продукты, которые не требуют предоставления клиентом "нежных данных".
"Нам нужно пробовать и экспериментировать, предлагая страховые продукты. Тем, кто не готов заходить сразу в "бутиковое" страхование, нужно попробовать приобрести (страховое покрытие - ред.) на 100, 200, 500 миллионов рублей". - сказал он.
В настоящее время средняя страховая выплата по киберубыткам на рынке, по его словам, составляет от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов рублей. "Поэтому наша выплата, которую мы произвели в 150 миллионов рублей, имела резонанс", – отметил он.
Компания "Согаз" в середине мая произвела выплату в размере 150 миллионов рублей по страховому случаю, связанному с кибератакой на одно из крупнейших промышленных предприятий России.
Инцидент произошел из-за масштабной хакерской атаки, в результате которой злоумышленники получили несанкционированный доступ к IT-инфраструктуре предприятия и зашифровали данные в информационных системах с целью получения выкупа за ключ восстановления.
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