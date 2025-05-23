Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали, как мошенники пользуются темой ЕГЭ для обмана россиян - 23.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20250523/solar-857851486.html
Эксперты рассказали, как мошенники пользуются темой ЕГЭ для обмана россиян
Эксперты рассказали, как мошенники пользуются темой ЕГЭ для обмана россиян - 23.05.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, как мошенники пользуются темой ЕГЭ для обмана россиян
Мошенники используют тему ЕГЭ для того, чтобы получить доступ к аккаунтам россиян в социальных сетях, мессенджерах и банковских приложениях - они звонят с... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T10:03+0300
2025-05-23T10:03+0300
мошенничество
технологии
общество
минпросвещения
https://cdnn.1prime.ru/img/82830/36/828303618_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_3743a5568c46e33011730ea4bcb05e51.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мошенники используют тему ЕГЭ для того, чтобы получить доступ к аккаунтам россиян в социальных сетях, мессенджерах и банковских приложениях - они звонят с предложением первыми узнать результат и просят "зарегистрироваться на государственной платформе", выяснили эксперты компании ГК "Солар" в сотрудничестве с Минпросвещения. "Злоумышленники могут связываться с выпускниками или их родителями по телефону от имени школ или госорганов с предложением первыми узнать результаты. Все, что для этого нужно, - зарегистрироваться на некой "государственной платформе" или сообщить код, который придет по SMS. В итоге жертва потеряет не только деньги, но и аккаунты в соцсетях, мессенджерах или банковских приложениях", - сказано в сообщении. Как объяснили в ГК "Солар", в случае с ЕГЭ злоумышленники пользуются наивностью и стрессом учащихся - это приводит к печальным последствиям. В компании напомнили о другом способе обмана школьников в период экзаменов - продажа "готовых вариантов" экзаменационных билетов для ЕГЭ. Цена на них может зависеть от предмета и варьироваться от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей, в зависимости от того, насколько реалистичным кажется предложение и насколько его распространитель уверяет в своей "достоверности". "Все предложения, связанные с покупкой ответов на ЕГЭ, являются мошенничеством. Это связано с тем, что организаторы ЕГЭ прилагают значительные усилия для обеспечения безопасности экзаменационных материалов, и вероятность утечек сводится к нулю. Экзамены можно пересдать, а вернуть потерянные деньги или аккаунты от соцсетей будет сложнее", - сказали эксперты. Специалисты рекомендуют не предоставлять личную информацию незнакомым людям. В том числе не стоит переходить по подозрительным ссылкам - это может привести к автоматической загрузке вредоносных приложений, отслеживающих действия пользователей. Не надо предоставлять личную информацию незнакомым людям, в том числе это касается кодов из СМС. Если собеседник начинает давить или угрожать, нужно бросить трубку, перезвонить родителям, в школу или в правоохранительные органы.
https://1prime.ru/20250515/ekzamen-857525281.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82830/36/828303618_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_c767d0f43d5f71a62786221768d64324.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , минпросвещения
Мошенничество, Технологии, Общество , Минпросвещения
10:03 23.05.2025
 
Эксперты рассказали, как мошенники пользуются темой ЕГЭ для обмана россиян

"Солар": мошенники используют тему ЕГЭ для получения доступа к аккаунтам россиян

© РИА Новости . Яков Андреев!Работа за компьютером. Архивное фото.
!Работа за компьютером. Архивное фото. - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Яков Андреев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мошенники используют тему ЕГЭ для того, чтобы получить доступ к аккаунтам россиян в социальных сетях, мессенджерах и банковских приложениях - они звонят с предложением первыми узнать результат и просят "зарегистрироваться на государственной платформе", выяснили эксперты компании ГК "Солар" в сотрудничестве с Минпросвещения.
"Злоумышленники могут связываться с выпускниками или их родителями по телефону от имени школ или госорганов с предложением первыми узнать результаты. Все, что для этого нужно, - зарегистрироваться на некой "государственной платформе" или сообщить код, который придет по SMS. В итоге жертва потеряет не только деньги, но и аккаунты в соцсетях, мессенджерах или банковских приложениях", - сказано в сообщении.
Как объяснили в ГК "Солар", в случае с ЕГЭ злоумышленники пользуются наивностью и стрессом учащихся - это приводит к печальным последствиям.
В компании напомнили о другом способе обмана школьников в период экзаменов - продажа "готовых вариантов" экзаменационных билетов для ЕГЭ. Цена на них может зависеть от предмета и варьироваться от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей, в зависимости от того, насколько реалистичным кажется предложение и насколько его распространитель уверяет в своей "достоверности".
"Все предложения, связанные с покупкой ответов на ЕГЭ, являются мошенничеством. Это связано с тем, что организаторы ЕГЭ прилагают значительные усилия для обеспечения безопасности экзаменационных материалов, и вероятность утечек сводится к нулю. Экзамены можно пересдать, а вернуть потерянные деньги или аккаунты от соцсетей будет сложнее", - сказали эксперты.
Специалисты рекомендуют не предоставлять личную информацию незнакомым людям. В том числе не стоит переходить по подозрительным ссылкам - это может привести к автоматической загрузке вредоносных приложений, отслеживающих действия пользователей. Не надо предоставлять личную информацию незнакомым людям, в том числе это касается кодов из СМС. Если собеседник начинает давить или угрожать, нужно бросить трубку, перезвонить родителям, в школу или в правоохранительные органы.
Ноутбук - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Психолог научила, как сохранить нервы перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ
15 мая, 02:02
 
МошенничествоТехнологииОбществоМинпросвещения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала