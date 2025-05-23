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Эксперты рассказали, как мошенники пользуются темой ЕГЭ для обмана россиян

Эксперты рассказали, как мошенники пользуются темой ЕГЭ для обмана россиян - 23.05.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, как мошенники пользуются темой ЕГЭ для обмана россиян

Мошенники используют тему ЕГЭ для того, чтобы получить доступ к аккаунтам россиян в социальных сетях, мессенджерах и банковских приложениях - они звонят с... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T10:03+0300

2025-05-23T10:03+0300

2025-05-23T10:03+0300

мошенничество

технологии

общество

минпросвещения

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мошенники используют тему ЕГЭ для того, чтобы получить доступ к аккаунтам россиян в социальных сетях, мессенджерах и банковских приложениях - они звонят с предложением первыми узнать результат и просят "зарегистрироваться на государственной платформе", выяснили эксперты компании ГК "Солар" в сотрудничестве с Минпросвещения. "Злоумышленники могут связываться с выпускниками или их родителями по телефону от имени школ или госорганов с предложением первыми узнать результаты. Все, что для этого нужно, - зарегистрироваться на некой "государственной платформе" или сообщить код, который придет по SMS. В итоге жертва потеряет не только деньги, но и аккаунты в соцсетях, мессенджерах или банковских приложениях", - сказано в сообщении. Как объяснили в ГК "Солар", в случае с ЕГЭ злоумышленники пользуются наивностью и стрессом учащихся - это приводит к печальным последствиям. В компании напомнили о другом способе обмана школьников в период экзаменов - продажа "готовых вариантов" экзаменационных билетов для ЕГЭ. Цена на них может зависеть от предмета и варьироваться от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей, в зависимости от того, насколько реалистичным кажется предложение и насколько его распространитель уверяет в своей "достоверности". "Все предложения, связанные с покупкой ответов на ЕГЭ, являются мошенничеством. Это связано с тем, что организаторы ЕГЭ прилагают значительные усилия для обеспечения безопасности экзаменационных материалов, и вероятность утечек сводится к нулю. Экзамены можно пересдать, а вернуть потерянные деньги или аккаунты от соцсетей будет сложнее", - сказали эксперты. Специалисты рекомендуют не предоставлять личную информацию незнакомым людям. В том числе не стоит переходить по подозрительным ссылкам - это может привести к автоматической загрузке вредоносных приложений, отслеживающих действия пользователей. Не надо предоставлять личную информацию незнакомым людям, в том числе это касается кодов из СМС. Если собеседник начинает давить или угрожать, нужно бросить трубку, перезвонить родителям, в школу или в правоохранительные органы.

https://1prime.ru/20250515/ekzamen-857525281.html

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технологии, общество , минпросвещения