https://1prime.ru/20250523/sovkombank-857877844.html

Набсовет Совкомбанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в 2 этапа

Набсовет Совкомбанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в 2 этапа - 23.05.2025, ПРАЙМ

Набсовет Совкомбанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в 2 этапа

Набсовет Совкомбанка рекомендовал общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2024 года в два этапа; на первом этапе предлагается... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T20:01+0300

2025-05-23T20:01+0300

2025-05-23T20:01+0300

экономика

совкомбанк

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Набсовет Совкомбанка рекомендовал общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2024 года в два этапа; на первом этапе предлагается выплатить 0,35 рубля на акцию, сообщает банк. "Наблюдательный совет ПАО "Совкомбанк" 22 мая 2025 года принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить двухэтапную выплату дивидендов по итогам 2024 года. На первом этапе предлагается направить 10% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год на дивиденды, 0,35 рубля на одну акцию", - говорится в сообщении. Отмечается, что второй этап выплаты планируется во второй половине 2025 года. Точная дата и размер будет определен позднее с учетом планов привлечения субординированного и вечного долга, потенциальной сделки M&A, а также иных факторов, оказывающих существенное влияние на капитал банка. "Банк привержен долгосрочному ориентиру распределения не менее 25% от прибыли. При определенных обстоятельствах, для максимизации долгосрочной акционерной стоимости доля распределяемой прибыли может быть снижена", - подчеркнули в Совкомбанке. Этапность выплат позволит эффективно адаптироваться к рыночным трендам и возможностям, подытожили там.

https://1prime.ru/20250521/bank-857777684.html

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