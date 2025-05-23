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Чистый убыток "Совкомфлота" по МСФО в I квартале составил $393 миллиона - 23.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250523/sovkomflot-857852127.html
Чистый убыток "Совкомфлота" по МСФО в I квартале составил $393 миллиона
Чистый убыток "Совкомфлота" по МСФО в I квартале составил $393 миллиона - 23.05.2025, ПРАЙМ
Чистый убыток "Совкомфлота" по МСФО в I квартале составил $393 миллиона
Чистый убыток "Совкомфлота" (СКФ) по МСФО за первый квартал текущего года составил 393 миллиона долларов против прибыли в 216 миллионов долларов годом ранее,... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T10:21+0300
2025-05-23T10:53+0300
экономика
финансы
россия
совкомфлот
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Чистый убыток "Совкомфлота" (СКФ) по МСФО за первый квартал текущего года составил 393 миллиона долларов против прибыли в 216 миллионов долларов годом ранее, сообщает компания.Выручка по итогам квартала снизилась на 49% год к году, до 278,468 миллиона долларов.Убыток до налогообложения составил 382,8 миллиона долларов после прибыли в 229,6 миллиона за тот же период прошлого года.В "Совкомфлоте" добавили, что в отчетном периоде против компании и ее судов были введены беспрецедентные по масштабу санкционные ограничения. Они создали дополнительные коммерческие и операционные сложности в эксплуатации флота."Несмотря на данные события, бизнес-модель компании демонстрирует высокую устойчивость благодаря портфелю действующих долгосрочных контрактов и диверсифицированной структуре флота. Достаточный запас денежной ликвидности и сбалансированная структура капитала также позволяют компании сохранять стабильное финансовое положение", - отметили в компании.В "Совкомфлоте" подчеркнули, что системная работа по минимизации негативного влияния санкционных ограничений на деятельность компании продолжается."Рекомендации общему собранию акционеров ПАО "Совкомфлот" по вопросу распределения прибыли и выплате дивидендов за 2024 год будут определяться советом директоров компании, принимая во внимание существенное изменение внешних условий ведения бизнеса, оказывающих прямое влияние на текущие финансовые показатели работы компании, а также руководствуясь принципом достаточности капитала для обеспечения стратегического развития компании в интересах ее акционеров", - заключили в компании.Группа компаний "Совкомфлот" (СКФ) - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях.
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финансы, россия, совкомфлот
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Совкомфлот
10:21 23.05.2025 (обновлено: 10:53 23.05.2025)
 
Чистый убыток "Совкомфлота" по МСФО в I квартале составил $393 миллиона

Чистый убыток "Совкомфлота" по МСФО в I квартале составил 393 миллиона долларов

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкЦеремония поднятия флага на судне "Фёдор Ушаков" в Мурманске
Церемония поднятия флага на судне Фёдор Ушаков в Мурманске - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Чистый убыток "Совкомфлота" (СКФ) по МСФО за первый квартал текущего года составил 393 миллиона долларов против прибыли в 216 миллионов долларов годом ранее, сообщает компания.
Выручка по итогам квартала снизилась на 49% год к году, до 278,468 миллиона долларов.
Убыток до налогообложения составил 382,8 миллиона долларов после прибыли в 229,6 миллиона за тот же период прошлого года.
В "Совкомфлоте" добавили, что в отчетном периоде против компании и ее судов были введены беспрецедентные по масштабу санкционные ограничения. Они создали дополнительные коммерческие и операционные сложности в эксплуатации флота.
"Несмотря на данные события, бизнес-модель компании демонстрирует высокую устойчивость благодаря портфелю действующих долгосрочных контрактов и диверсифицированной структуре флота. Достаточный запас денежной ликвидности и сбалансированная структура капитала также позволяют компании сохранять стабильное финансовое положение", - отметили в компании.
В "Совкомфлоте" подчеркнули, что системная работа по минимизации негативного влияния санкционных ограничений на деятельность компании продолжается.
"Рекомендации общему собранию акционеров ПАО "Совкомфлот" по вопросу распределения прибыли и выплате дивидендов за 2024 год будут определяться советом директоров компании, принимая во внимание существенное изменение внешних условий ведения бизнеса, оказывающих прямое влияние на текущие финансовые показатели работы компании, а также руководствуясь принципом достаточности капитала для обеспечения стратегического развития компании в интересах ее акционеров", - заключили в компании.
Группа компаний "Совкомфлот" (СКФ) - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях.
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