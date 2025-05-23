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Чистый убыток "Совкомфлота" по МСФО в I квартале составил $393 миллиона

Чистый убыток "Совкомфлота" по МСФО в I квартале составил $393 миллиона - 23.05.2025, ПРАЙМ

Чистый убыток "Совкомфлота" по МСФО в I квартале составил $393 миллиона

Чистый убыток "Совкомфлота" (СКФ) по МСФО за первый квартал текущего года составил 393 миллиона долларов против прибыли в 216 миллионов долларов годом ранее,... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T10:21+0300

2025-05-23T10:21+0300

2025-05-23T10:53+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Чистый убыток "Совкомфлота" (СКФ) по МСФО за первый квартал текущего года составил 393 миллиона долларов против прибыли в 216 миллионов долларов годом ранее, сообщает компания.Выручка по итогам квартала снизилась на 49% год к году, до 278,468 миллиона долларов.Убыток до налогообложения составил 382,8 миллиона долларов после прибыли в 229,6 миллиона за тот же период прошлого года.В "Совкомфлоте" добавили, что в отчетном периоде против компании и ее судов были введены беспрецедентные по масштабу санкционные ограничения. Они создали дополнительные коммерческие и операционные сложности в эксплуатации флота."Несмотря на данные события, бизнес-модель компании демонстрирует высокую устойчивость благодаря портфелю действующих долгосрочных контрактов и диверсифицированной структуре флота. Достаточный запас денежной ликвидности и сбалансированная структура капитала также позволяют компании сохранять стабильное финансовое положение", - отметили в компании.В "Совкомфлоте" подчеркнули, что системная работа по минимизации негативного влияния санкционных ограничений на деятельность компании продолжается."Рекомендации общему собранию акционеров ПАО "Совкомфлот" по вопросу распределения прибыли и выплате дивидендов за 2024 год будут определяться советом директоров компании, принимая во внимание существенное изменение внешних условий ведения бизнеса, оказывающих прямое влияние на текущие финансовые показатели работы компании, а также руководствуясь принципом достаточности капитала для обеспечения стратегического развития компании в интересах ее акционеров", - заключили в компании.Группа компаний "Совкомфлот" (СКФ) - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях.

https://1prime.ru/20250328/sovkomflot-856189152.html

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финансы, россия, совкомфлот