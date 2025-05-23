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США прекращают чеканку одноцентовых монет

США прекращают чеканку одноцентовых монет - 23.05.2025, ПРАЙМ

США прекращают чеканку одноцентовых монет

Министерство финансов США прекращает чеканку одноцентовых монет (пенни) из-за их нерентабельности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление ведомства. | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T02:05+0300

2025-05-23T02:05+0300

2025-05-23T02:05+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Министерство финансов США прекращает чеканку одноцентовых монет (пенни) из-за их нерентабельности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление ведомства. По словам представителя минфина, правительство в мае сделало последний заказ заготовок для пенни. Монетный двор США будет чеканить пенни только до исчерпания их запасов. "Это еще один пример эффективности нашей администрации для налогоплательщиков", — говорится в заявлении, которое прогнозирует экономию в 56 миллионов долларов после прекращения выпуска пенни. Как отмечается в заявлении, отказ от пенни был ожидаемым шагом: себестоимость монеты превышала ее номинал. Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился прекратить их выпуск из-за затрат. Но проблема может усугубиться: убытки от чеканки ближайшей по номиналу пятицентовой монеты еще выше — 13,8 цента за монету (11 центов на производство и 2,8 цента на логистику) по данным за фискальный год, завершившийся в сентябре. Пенни был одной из первых монет, выпущенных Монетным двором США после его основания в 1792 году. На первом пенни была изображена женщина с распущенными волосами, символизирующая свободу. Монета была крупнее и сделана из чистой меди, в то время как современные монеты меньшего размера сделаны из сплава меди и цинка. Изображение Авраама Линкольна появилось на одноцентовых монетах в 1909 году в честь его 100-летнего юбилея.

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