Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд в США заблокировал указ Трампа о ликвидации Министерства образования - 23.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250523/ssha-857853257.html
Суд в США заблокировал указ Трампа о ликвидации Министерства образования
Суд в США заблокировал указ Трампа о ликвидации Министерства образования - 23.05.2025, ПРАЙМ
Суд в США заблокировал указ Трампа о ликвидации Министерства образования
Федеральный окружной суд Массачусетса заблокировал указ президента США Дональда Трампа о расформировании министерства образования и обязал восстановить... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T10:58+0300
2025-05-23T11:05+0300
общество
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/23/837612325_0:163:2175:1386_1920x0_80_0_0_5f8326f2eec3cd771c632ba78939f7f1.jpg
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Федеральный окружной суд Массачусетса заблокировал указ президента США Дональда Трампа о расформировании министерства образования и обязал восстановить сотрудников, уволенных в рамках массовых сокращений, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Трамп 20 марта подписал указ о начале расформирования американского министерства образования спустя более 45 лет после его создания. "Федеральный судья в четверг заблокировал указ президента Дональда Трампа о ликвидации министерства образования и обязал ведомство восстановить сотрудников, уволенных в ходе массовых сокращений", — говорится в сообщении. Судья Джун Мён Джин в своем постановлении отметил, что истцы представили "яркую картину непоправимого ущерба", к которому могут привести "финансовая неопределенность, задержки, ограниченный доступ к критически важной информации, от которой зависят учащиеся и преподаватели", а также утрата ключевых образовательных услуг для наиболее уязвимых групп населения. По его словам, увольнения в таком масштабе "практически парализуют работу министерства". Он подчеркнул, что утверждение администрации о "реорганизации", а не о закрытии ведомства, "явно не соответствует действительности". По данным агентства, после мартовского объявления о сокращениях из министерства были уволены около 1,3 тысячи человек. В результате штат ведомства сократился почти вдвое — с 4,1 до примерно 2 тысяч сотрудников. Как сообщает агентство, администрация Трампа уже подала апелляцию. Представитель Белого дома назвал решение судьи "очередным превышением полномочий" и заявил, что цель реформы — не закрытие министерства, а повышение его эффективности. Ранее американские СМИ писали, иски против администрации подали округа Самервилл и Истхэмптон в штате Массачусетс: один — совместно от Национальной ассоциации образования (NEA) и NAACP в Мэриленде, другой — от Федерации американских учителей (AFT) в федеральный суд Массачусетса. Обе жалобы направлены против Трампа и министра образования Линды Макмэхон. Кроме того, аналогичный иск был подан рядом штатов под управлением демократической партии.
https://1prime.ru/20250522/tramp-857842083.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/23/837612325_56:0:2120:1548_1920x0_80_0_0_6541a1f2b7875007322fdd144dca8787.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, дональд трамп
Общество , США, Дональд Трамп
10:58 23.05.2025 (обновлено: 11:05 23.05.2025)
 
Суд в США заблокировал указ Трампа о ликвидации Министерства образования

Суд Массачусетса заблокировал указ Трампа о расформировании Министерства образования

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Федеральный окружной суд Массачусетса заблокировал указ президента США Дональда Трампа о расформировании министерства образования и обязал восстановить сотрудников, уволенных в рамках массовых сокращений, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Трамп 20 марта подписал указ о начале расформирования американского министерства образования спустя более 45 лет после его создания.
"Федеральный судья в четверг заблокировал указ президента Дональда Трампа о ликвидации министерства образования и обязал ведомство восстановить сотрудников, уволенных в ходе массовых сокращений", — говорится в сообщении.
Судья Джун Мён Джин в своем постановлении отметил, что истцы представили "яркую картину непоправимого ущерба", к которому могут привести "финансовая неопределенность, задержки, ограниченный доступ к критически важной информации, от которой зависят учащиеся и преподаватели", а также утрата ключевых образовательных услуг для наиболее уязвимых групп населения.
По его словам, увольнения в таком масштабе "практически парализуют работу министерства". Он подчеркнул, что утверждение администрации о "реорганизации", а не о закрытии ведомства, "явно не соответствует действительности".
По данным агентства, после мартовского объявления о сокращениях из министерства были уволены около 1,3 тысячи человек. В результате штат ведомства сократился почти вдвое — с 4,1 до примерно 2 тысяч сотрудников.
Как сообщает агентство, администрация Трампа уже подала апелляцию. Представитель Белого дома назвал решение судьи "очередным превышением полномочий" и заявил, что цель реформы — не закрытие министерства, а повышение его эффективности.
Ранее американские СМИ писали, иски против администрации подали округа Самервилл и Истхэмптон в штате Массачусетс: один — совместно от Национальной ассоциации образования (NEA) и NAACP в Мэриленде, другой — от Федерации американских учителей (AFT) в федеральный суд Массачусетса. Обе жалобы направлены против Трампа и министра образования Линды Макмэхон. Кроме того, аналогичный иск был подан рядом штатов под управлением демократической партии.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
Каждый пятый ребенок в США страдает ожирением, заявил Трамп
Вчера, 23:57
 
ОбществоСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала