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США в 87-й раз заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров - 23.05.2025, ПРАЙМ
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США в 87-й раз заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров
США в 87-й раз заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров - 23.05.2025, ПРАЙМ
США в 87-й раз заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров
Соединенные Штаты Америки в 87-й раз не поддержали предложение 130 членов Всемирной торговой организации (ВТО) о выборе новых арбитров Апелляционного органа... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T15:32+0300
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ЖЕНЕВА, 23 мар – ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки в 87-й раз не поддержали предложение 130 членов Всемирной торговой организации (ВТО) о выборе новых арбитров Апелляционного органа ВТО, сообщил журналистам торговый источник в Женеве. "Соединенные Штаты в очередной раз заявили, что они не в состоянии согласиться с предложением 130 членов ВТО, призывающим начать процесс отбора для заполнения вакансий в Апелляционном органе, что стало 87-м случаем, когда предложение начать процесс заполнения вакансий было заблокировано", - сообщил источник. По его данным, США повторили, что необходима фундаментальная реформа системы урегулирования споров ВТО и что эта реформа отразится на том, в какой степени возможно создание такой реформированной системы урегулирования споров ВТО. "США вновь заявили, что не поддерживают предложенное решение, отметив, что у них были давние опасения по поводу урегулирования споров в рамках ВТО, которые сохранялись у администраций США. Например, они ранее заявляли о своей обеспокоенности по поводу системы урегулирования споров, которая допускает толкования, противоречащие соглашениям ВТО, и создает прецеденты. Процесс урегулирования споров никогда не был направлен на установление новых правил для членов ВТО, которые дополняли бы или умаляли права и обязательства, предусмотренные в соответствующих соглашениях", - заключил источник.
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сша, женева, вто
Экономика, США, ЖЕНЕВА, ВТО
15:32 23.05.2025
 
США в 87-й раз заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров

Источник: США заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров

© Фото : WTOВсемирная торговая организация
Всемирная торговая организация - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© Фото : WTO
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ЖЕНЕВА, 23 мар – ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки в 87-й раз не поддержали предложение 130 членов Всемирной торговой организации (ВТО) о выборе новых арбитров Апелляционного органа ВТО, сообщил журналистам торговый источник в Женеве.
"Соединенные Штаты в очередной раз заявили, что они не в состоянии согласиться с предложением 130 членов ВТО, призывающим начать процесс отбора для заполнения вакансий в Апелляционном органе, что стало 87-м случаем, когда предложение начать процесс заполнения вакансий было заблокировано", - сообщил источник.
По его данным, США повторили, что необходима фундаментальная реформа системы урегулирования споров ВТО и что эта реформа отразится на том, в какой степени возможно создание такой реформированной системы урегулирования споров ВТО.
"США вновь заявили, что не поддерживают предложенное решение, отметив, что у них были давние опасения по поводу урегулирования споров в рамках ВТО, которые сохранялись у администраций США. Например, они ранее заявляли о своей обеспокоенности по поводу системы урегулирования споров, которая допускает толкования, противоречащие соглашениям ВТО, и создает прецеденты. Процесс урегулирования споров никогда не был направлен на установление новых правил для членов ВТО, которые дополняли бы или умаляли права и обязательства, предусмотренные в соответствующих соглашениях", - заключил источник.
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