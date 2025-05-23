https://1prime.ru/20250523/ssha-857869821.html
Эксперт объяснил, чем грозят пошлины Трампа против ЕС
Эксперт объяснил, чем грозят пошлины Трампа против ЕС - 23.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, чем грозят пошлины Трампа против ЕС
Финансовые потери как США, так и Евросоюза из-за очередного витка эскалации торговых споров составят по 300-500 миллиардов долларов ежегодно, не говоря уже про... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T16:24+0300
2025-05-23T16:24+0300
2025-05-23T16:24+0300
экономика
мировая экономика
сша
китай
дональд трамп
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/75855/85/758558508_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8771adf7e6c7d3bdad7f0e61caeb9620.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Финансовые потери как США, так и Евросоюза из-за очередного витка эскалации торговых споров составят по 300-500 миллиардов долларов ежегодно, не говоря уже про спад ВВП и рост безработицы, оценил для РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. "Установление подобных пошлин вызовет ответную реакцию со стороны властей Европейского союза, выведя торговую войну с США на новый виток с сильнейшими потерями для обоих сторон: однозначно пострадают самые различные отрасли, начиная от автомобилестроения и заканчивая виноделием", - оценивает Хазанов. "Суммарный объем финансовых потерь для Европейского союза может составить 300-500 миллиардов долларов в год и столько же для США, не говоря про спад их валовых внутренних продуктов и рост безработицы", - уточнил он. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнёрами, включая ЕС.
https://1prime.ru/20250523/tramp-857865199.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75855/85/758558508_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_1642a9cce96a5c9f5a6a786014d1ec83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, китай, дональд трамп, ес
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, ЕС
Эксперт объяснил, чем грозят пошлины Трампа против ЕС
Эксперт Хазанов: потери США и ЕС из-за торговых споров составят $300-500 миллиардов в год
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Финансовые потери как США, так и Евросоюза из-за очередного витка эскалации торговых споров составят по 300-500 миллиардов долларов ежегодно, не говоря уже про спад ВВП и рост безработицы, оценил для РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.
"Установление подобных пошлин вызовет ответную реакцию со стороны властей Европейского союза, выведя торговую войну с США на новый виток с сильнейшими потерями для обоих сторон: однозначно пострадают самые различные отрасли, начиная от автомобилестроения и заканчивая виноделием", - оценивает Хазанов.
"Суммарный объем финансовых потерь для Европейского союза может составить 300-500 миллиардов долларов в год и столько же для США, не говоря про спад их валовых внутренних продуктов и рост безработицы", - уточнил он.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнёрами, включая ЕС.
Трамп предложил ввести пошлины в 50% в отношении ЕС с 1 июня