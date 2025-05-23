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Эксперт объяснил, чем грозят пошлины Трампа против ЕС - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперт объяснил, чем грозят пошлины Трампа против ЕС
Эксперт объяснил, чем грозят пошлины Трампа против ЕС - 23.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, чем грозят пошлины Трампа против ЕС
Финансовые потери как США, так и Евросоюза из-за очередного витка эскалации торговых споров составят по 300-500 миллиардов долларов ежегодно, не говоря уже про... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T16:24+0300
2025-05-23T16:24+0300
экономика
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Финансовые потери как США, так и Евросоюза из-за очередного витка эскалации торговых споров составят по 300-500 миллиардов долларов ежегодно, не говоря уже про спад ВВП и рост безработицы, оценил для РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. "Установление подобных пошлин вызовет ответную реакцию со стороны властей Европейского союза, выведя торговую войну с США на новый виток с сильнейшими потерями для обоих сторон: однозначно пострадают самые различные отрасли, начиная от автомобилестроения и заканчивая виноделием", - оценивает Хазанов. "Суммарный объем финансовых потерь для Европейского союза может составить 300-500 миллиардов долларов в год и столько же для США, не говоря про спад их валовых внутренних продуктов и рост безработицы", - уточнил он. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнёрами, включая ЕС.
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мировая экономика, сша, китай, дональд трамп, ес
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, ЕС
16:24 23.05.2025
 
Эксперт объяснил, чем грозят пошлины Трампа против ЕС

Эксперт Хазанов: потери США и ЕС из-за торговых споров составят $300-500 миллиардов в год

© РИА Новости . Денис ВорошиловАмериканский флаг
Американский флаг - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Денис Ворошилов
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Финансовые потери как США, так и Евросоюза из-за очередного витка эскалации торговых споров составят по 300-500 миллиардов долларов ежегодно, не говоря уже про спад ВВП и рост безработицы, оценил для РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.
"Установление подобных пошлин вызовет ответную реакцию со стороны властей Европейского союза, выведя торговую войну с США на новый виток с сильнейшими потерями для обоих сторон: однозначно пострадают самые различные отрасли, начиная от автомобилестроения и заканчивая виноделием", - оценивает Хазанов.
"Суммарный объем финансовых потерь для Европейского союза может составить 300-500 миллиардов долларов в год и столько же для США, не говоря про спад их валовых внутренних продуктов и рост безработицы", - уточнил он.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После этого американская сторона приступила к переговорам с основными торговыми партнёрами, включая ЕС.
Президент Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Трамп предложил ввести пошлины в 50% в отношении ЕС с 1 июня
15:02
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙДональд ТрампЕС
 
 
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