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Трамп: US Steel останется в США и создаст 70 тысяч рабочих мест - 23.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250523/steel-857880192.html
Трамп: US Steel останется в США и создаст 70 тысяч рабочих мест
Трамп: US Steel останется в США и создаст 70 тысяч рабочих мест - 23.05.2025, ПРАЙМ
Трамп: US Steel останется в США и создаст 70 тысяч рабочих мест
Президент США Дональд Трамп объявил, что компания United States Steel сохранит штаб-квартиру в Питтсбурге и останется американской, несмотря на переговоры с... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T22:57+0300
2025-05-23T22:57+0300
экономика
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дональд трамп
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 23 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил, что компания United States Steel сохранит штаб-квартиру в Питтсбурге и останется американской, несмотря на переговоры с японской корпорацией Nippon Steel. "С гордостью сообщаю, что после долгих обсуждений и переговоров US Steel останется в Америке и сохранит свою штаб-квартиру в великом городе Питтсбурге", - сообщил Трамп в соцсети TRUTH Social. Он отметил, что в рамках партнерства с Nippon Steel будет создано не менее 70 тысяч рабочих мест, а общий объем инвестиций в экономику США составит 14 миллиардов долларов, большая часть из которых поступит в течение следующих 14 месяцев. Трамп подчеркнул, что эта инвестиция станет крупнейшей в истории штата Пенсильвания. Он также пообещал, что его тарифная политика обеспечит возвращение производства стали в Соединенные Штаты "навсегда". "От Пенсильвании до Арканзаса, от Миннесоты до Индианы - товары, сделанные в Америке, возвращаются", - добавил президент, пригласив сторонников на митинг в Питтсбурге 30 мая.
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сша, дональд трамп, мировая экономика, металлургия
Экономика, США, Дональд Трамп, Мировая экономика, металлургия
22:57 23.05.2025
 
Трамп: US Steel останется в США и создаст 70 тысяч рабочих мест

Трамп заявил, что US Steel останется в США и создаст 70 тысяч рабочих мест

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 23 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил, что компания United States Steel сохранит штаб-квартиру в Питтсбурге и останется американской, несмотря на переговоры с японской корпорацией Nippon Steel.
"С гордостью сообщаю, что после долгих обсуждений и переговоров US Steel останется в Америке и сохранит свою штаб-квартиру в великом городе Питтсбурге", - сообщил Трамп в соцсети TRUTH Social.
Он отметил, что в рамках партнерства с Nippon Steel будет создано не менее 70 тысяч рабочих мест, а общий объем инвестиций в экономику США составит 14 миллиардов долларов, большая часть из которых поступит в течение следующих 14 месяцев.
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Трамп подчеркнул, что эта инвестиция станет крупнейшей в истории штата Пенсильвания. Он также пообещал, что его тарифная политика обеспечит возвращение производства стали в Соединенные Штаты "навсегда".
"От Пенсильвании до Арканзаса, от Миннесоты до Индианы - товары, сделанные в Америке, возвращаются", - добавил президент, пригласив сторонников на митинг в Питтсбурге 30 мая.
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампМировая экономикаметаллургия
 
 
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