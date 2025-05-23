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Трамп: US Steel останется в США и создаст 70 тысяч рабочих мест

Трамп: US Steel останется в США и создаст 70 тысяч рабочих мест - 23.05.2025, ПРАЙМ

Трамп: US Steel останется в США и создаст 70 тысяч рабочих мест

Президент США Дональд Трамп объявил, что компания United States Steel сохранит штаб-квартиру в Питтсбурге и останется американской, несмотря на переговоры с... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T22:57+0300

2025-05-23T22:57+0300

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металлургия

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ВАШИНГТОН, 23 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил, что компания United States Steel сохранит штаб-квартиру в Питтсбурге и останется американской, несмотря на переговоры с японской корпорацией Nippon Steel. "С гордостью сообщаю, что после долгих обсуждений и переговоров US Steel останется в Америке и сохранит свою штаб-квартиру в великом городе Питтсбурге", - сообщил Трамп в соцсети TRUTH Social. Он отметил, что в рамках партнерства с Nippon Steel будет создано не менее 70 тысяч рабочих мест, а общий объем инвестиций в экономику США составит 14 миллиардов долларов, большая часть из которых поступит в течение следующих 14 месяцев. Трамп подчеркнул, что эта инвестиция станет крупнейшей в истории штата Пенсильвания. Он также пообещал, что его тарифная политика обеспечит возвращение производства стали в Соединенные Штаты "навсегда". "От Пенсильвании до Арканзаса, от Миннесоты до Индианы - товары, сделанные в Америке, возвращаются", - добавил президент, пригласив сторонников на митинг в Питтсбурге 30 мая.

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сша, дональд трамп, мировая экономика, металлургия