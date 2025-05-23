https://1prime.ru/20250523/sud-857748580.html

Работникам объяснили, за что можно подать в суд на работодателя

Работникам объяснили, за что можно подать в суд на работодателя - 23.05.2025, ПРАЙМ

Работникам объяснили, за что можно подать в суд на работодателя

Действующее законодательство предусматривает различные виды наказания работодателя, вплоть до уголовной, за невыполнение им ряда обязанностей. Об этом рассказал | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T02:02+0300

2025-05-23T02:02+0300

2025-05-23T02:02+0300

суд

работодатели

бизнес

общество

адвокат

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Действующее законодательство предусматривает различные виды наказания работодателя, вплоть до уголовной, за невыполнение им ряда обязанностей. Об этом рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-центр" Константин Шипило.Если Рострудинспекция или органы прокуратуры установят факты нарушения прав работника, например, уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора, либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, задержку выплаты заработной платы, вынужденные переработки, взыскание штрафа, то в таких случаях на работодателя может быть возложен штраф в размере до 100 тысяч рублей.По словам адвоката, руководителя организации могут даже дисквалифицировать на срок от одного года до трех лет.По решению суда на работодателя может быть возложена обязанность выплатить работнику средний заработок за все время вынужденного прогула в случае незаконного увольнения. То же возможно при отказе работодателя от исполнения решения суда о восстановлении работника на работе, задержке выдачи работнику трудовой книжки при увольнении и т.д."Уголовный кодекс РФ содержит целый перечень статей, предусматривающих привлечение должностных лиц работодателя к уголовной ответственности, в том числе, за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, необоснованный отказ в приеме на работу лица по достижении им предпенсионного возраста, а также необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам”, - добавил юрист.Наказание ждёт руководителя также за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение женщины из-за беременности, а также необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет.Как подчеркивает адвокат, если спорная ситуация не будет урегулирована работником и работодателем путем переговоров и поиска компромисса, т.е. "без вынесения сора из избы", то дальнейшее разбирательство трудового спора, вероятнее всего, будет происходить с привлечением трудовой инспекции, прокуратуры, суда."Нередко работник, полагаясь на собственные силы, пытается защищать свои права самостоятельно, совершая ошибки, или, напротив, опускает руки, не обращаясь за юридической помощью или профсоюзных организаций. При этом юридическая помощь ускорит разрешение трудового спора", - предупредил Шипило.

https://1prime.ru/20250505/garazh-856956866.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

суд, работодатели, бизнес, общество , адвокат