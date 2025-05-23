https://1prime.ru/20250523/sud-857860042.html

Суд взыскал 16,7 миллиарда рублей с экс-чиновников и компаний Камчатки

Суд взыскал 16,7 миллиарда рублей с экс-чиновников и компаний Камчатки - 23.05.2025, ПРАЙМ

Суд взыскал 16,7 миллиарда рублей с экс-чиновников и компаний Камчатки

Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства более 16 миллиардов рублей коррупционных активов с ряда... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T13:33+0300

2025-05-23T13:33+0300

2025-05-23T13:33+0300

россия

владивосток

камчатский край

единая россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – ПРАЙМ. Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства более 16 миллиардов рублей коррупционных активов с ряда бизнесменов и компаний Камчатки, среди которых экс-зампред правительства края Юрий Зубарь, бывший депутат регионального парламента Александр Иванчей, торговый порт и Камчатское морское пароходство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Дело поступило в суд 9 декабря 2024 года, ответчиками выступали 46 физических лиц и компаний, в том числе ООО "Камчатское морское пароходство", ООО "Свободный порт Камчатка", ООО "Универсальный производственный перегрузочный терминал "ЮГ". Первое заседание состоялось в январе. В марте Генпрокуратура РФ уточнила исковые требования: привлечь еще 19 ответчиков - физических лиц и компаний - причастных к незаконному завладению портом на Камчатке. В их числе - ООО "Альбатрос", ООО "Компания "Край земли", ООО "Персея" и другие. В итоге число ответчиков по делу возросло до 65. Накануне суд исследовал доказательства, а на заседании в пятницу озвучили, что один из ответчиков просил организовать ВКС, но Камчатский суд заявил об отсутствии технических возможностей проведения видеосвязи с Ленинским судом Владивостока. Защита попросила перенести заседание, представитель Генпрокуратуры выступил против. Суд ходатайство отклонил: начались прения, затем прозвучали реплики. Представители ответчиков уточнили, что дело "выросло" до 530 томов. Представитель ГП просил суд удовлетворить иск в полном объёме. "Совершено большое коррупционное деяние с участием множества должностных лиц - в частности, Балакаева, Зубаря... Все это тщательно скрывалось и поощрялось всеми участниками данных коррупционных деяний, всеми теми компаниями, учредителями, которые привлечены в качестве ответчика", - заявил он. По его словам, сообщавшие о коррупции свидетели "подвергались преследованию лично Зубаря". Представитель ГП также отметил, что "коррупционные правонарушения являются крайне латентными и тяжело выявляемыми". Адвокаты единодушно просили в иске отказать. "Иск... удовлетворить", - огласила решение судья. На заседании в марте Генпрокуратура РФ оценила в более 16 миллиардов рублей коррупционные активы, которые намерена взыскать в доход государства по иску к ряду камчатских бизнесменов и компаний, включая морской торговый порт и "Камчатское морское пароходство". В списке ответчиков - известные в регионе люди. Юрий Зубарь, который в 2009-2012 годах, как указано на сайте регионального отделения партии "Единая Россия", был заместителем главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в декабре 2013 года его назначили заместителем председателя правительства Камчатского края. В апреле 2020 года, как сообщали РИА Новости власти Камчатского края, Юрий Зубарь, отвечавший за развитие транспортной отрасли, покинул пост зампреда. Еще одно имя в списке - Александр Иванчей, который, согласно открытым источникам, трижды избирался в региональный парламент. На официальном сайте законодательного собрания Камчатского края во вкладке "Депутаты прошлых созывов" среди прочих обозначен Александр Федорович Иванчей, других данных о нем не приводится. Среди ответчиков по крупному иску Генпрокуратуры указан и Владимир Балакаев, который в 2012-2019 годах был заместителем министра имущественных и земельных отношений региона. В апреле представитель Генпрокуратуры выступил на суде с ходатайством приобщить документы "о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, имеющих непосредственное отношение к группе компаний "Морской порт" и группе компаний "Терминал". Ранее эти фамилии и названия компаний звучали в ходе рассмотрения в суде иска ГП. На заседании озвучили, что СУСК возбудил пять уголовных дел, в том числе о легализации коррупционных доходов, к руководителям компаний.

https://1prime.ru/20250523/sud-857748580.html

владивосток

камчатский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владивосток, камчатский край, единая россия