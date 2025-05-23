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Перечень автомобилей для такси подготовят до конца года - 23.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Перечень автомобилей для такси подготовят до конца года
Перечень автомобилей для такси подготовят до конца года - 23.05.2025, ПРАЙМ
Перечень автомобилей для такси подготовят до конца года
Перечень моделей автомобилей для такси будет подготовлен до конца текущего года, также для документа будет предусмотрена возможность актуализации, сообщили РИА... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T19:23+0300
2025-05-23T19:23+0300
экономика
минпромторг
такси
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Перечень моделей автомобилей для такси будет подготовлен до конца текущего года, также для документа будет предусмотрена возможность актуализации, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ. "Проект подзаконного акта, содержащий сведения о моделях транспортных средств, подпадающих под сформированные разработчиками законопроекта критерии, будет подготовлен до конца текущего года (установленный регламентный срок - до конца февраля 2026 года). Отметим, что для данного документа будет предусмотрена возможность актуализации", - ответили в ведомстве на вопрос о том, когда планируется подготовить перечень автомобилей для такси. В министерстве подчеркнули, что ранее появившаяся в СМИ информация о состоявшемся утверждении такого перечня недостоверна. Ранее в пятницу президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.
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минпромторг, такси
Экономика, Минпромторг, такси
19:23 23.05.2025
 
Перечень автомобилей для такси подготовят до конца года

Минпромторг РФ: перечень автомобилей для такси будет подготовлен до конца года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси
Такси - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Перечень моделей автомобилей для такси будет подготовлен до конца текущего года, также для документа будет предусмотрена возможность актуализации, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Проект подзаконного акта, содержащий сведения о моделях транспортных средств, подпадающих под сформированные разработчиками законопроекта критерии, будет подготовлен до конца текущего года (установленный регламентный срок - до конца февраля 2026 года). Отметим, что для данного документа будет предусмотрена возможность актуализации", - ответили в ведомстве на вопрос о том, когда планируется подготовить перечень автомобилей для такси.
В министерстве подчеркнули, что ранее появившаяся в СМИ информация о состоявшемся утверждении такого перечня недостоверна.
Автомобили такси - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Минпромторг подготовит список автомобилей для работы в такси
15:38
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.
 
ЭкономикаМинпромторгтакси
 
 
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