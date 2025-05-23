https://1prime.ru/20250523/taksi-857876580.html
Перечень автомобилей для такси подготовят до конца года
Перечень автомобилей для такси подготовят до конца года - 23.05.2025, ПРАЙМ
Перечень автомобилей для такси подготовят до конца года
Перечень моделей автомобилей для такси будет подготовлен до конца текущего года, также для документа будет предусмотрена возможность актуализации, сообщили РИА... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T19:23+0300
2025-05-23T19:23+0300
2025-05-23T19:23+0300
экономика
минпромторг
такси
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852627_24:0:3665:2048_1920x0_80_0_0_d5715582c1764b1e20b2f0a16c9d526f.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Перечень моделей автомобилей для такси будет подготовлен до конца текущего года, также для документа будет предусмотрена возможность актуализации, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ. "Проект подзаконного акта, содержащий сведения о моделях транспортных средств, подпадающих под сформированные разработчиками законопроекта критерии, будет подготовлен до конца текущего года (установленный регламентный срок - до конца февраля 2026 года). Отметим, что для данного документа будет предусмотрена возможность актуализации", - ответили в ведомстве на вопрос о том, когда планируется подготовить перечень автомобилей для такси. В министерстве подчеркнули, что ранее появившаяся в СМИ информация о состоявшемся утверждении такого перечня недостоверна. Ранее в пятницу президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.
https://1prime.ru/20250523/minpromtorg--857867525.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856852627_479:0:3210:2048_1920x0_80_0_0_c7bdbec025931aeabf8c45ac0db7ab3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минпромторг, такси
Экономика, Минпромторг, такси
Перечень автомобилей для такси подготовят до конца года
Минпромторг РФ: перечень автомобилей для такси будет подготовлен до конца года
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Перечень моделей автомобилей для такси будет подготовлен до конца текущего года, также для документа будет предусмотрена возможность актуализации, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Проект подзаконного акта, содержащий сведения о моделях транспортных средств, подпадающих под сформированные разработчиками законопроекта критерии, будет подготовлен до конца текущего года (установленный регламентный срок - до конца февраля 2026 года). Отметим, что для данного документа будет предусмотрена возможность актуализации", - ответили в ведомстве на вопрос о том, когда планируется подготовить перечень автомобилей для такси.
В министерстве подчеркнули, что ранее появившаяся в СМИ информация о состоявшемся утверждении такого перечня недостоверна.
Минпромторг подготовит список автомобилей для работы в такси
Ранее в пятницу президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.