https://1prime.ru/20250523/tekhnika-857861557.html
В России значительно подешевела бытовая техника
В России значительно подешевела бытовая техника - 23.05.2025, ПРАЙМ
В России значительно подешевела бытовая техника
За весну 2025 года бытовая техника в России подешевела на 10-20 процентов, передает издание "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T13:56+0300
2025-05-23T13:56+0300
2025-05-23T13:56+0300
экономика
россия
бытовая техника
https://cdnn.1prime.ru/img/83189/01/831890136_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_71084a3073ace784337ce54834c118ca.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. За весну 2025 года бытовая техника в России подешевела на 10-20 процентов, передает издание "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов.Согласно изданию, мелкая бытовая техника подешевела на 16%, а плиты, духовые шкафы, микроволновые печи и холодильники на 10-11%. Эксперты отмечают, что этот тренд стабилизируется, и дальнейшего снижения цен ожидать не стоит."Динамичнее всего сократилась стоимость новой техники от марок Kraft (на 22%), "Бирюса" (на 21%) и Dexp (на 8%). Также доступнее стала новая холодильная техника от брендов Samsung (снижение цены на 17%) и Beko (на 15%)", - рассказал руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" "Авито" Павел Комаров.Однако, кондиционеры в России последнее время подорожали на 8%, и средний чек на их покупку составил 36,5 тысячи рублей за первые месяцы 2025 года.
https://1prime.ru/20241128/tekhnika-853159919.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83189/01/831890136_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_0e4f68f8e95c296ed6dbae8121ec633c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бытовая техника
Экономика, РОССИЯ, бытовая техника
В России значительно подешевела бытовая техника
"Известия": цены на бытовую технику в России снизились на 10-20%
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ.
За весну 2025 года бытовая техника в России подешевела на 10-20 процентов, передает
издание "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов.
Согласно изданию, мелкая бытовая техника подешевела на 16%, а плиты, духовые шкафы, микроволновые печи и холодильники на 10-11%. Эксперты отмечают, что этот тренд стабилизируется, и дальнейшего снижения цен ожидать не стоит.
"Динамичнее всего сократилась стоимость новой техники от марок Kraft (на 22%), "Бирюса" (на 21%) и Dexp (на 8%). Также доступнее стала новая холодильная техника от брендов Samsung (снижение цены на 17%) и Beko (на 15%)", - рассказал руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" "Авито" Павел Комаров.
Однако, кондиционеры в России последнее время подорожали на 8%, и средний чек на их покупку составил 36,5 тысячи рублей за первые месяцы 2025 года.
"Ъ": в России вырастут цены на бытовую технику