https://1prime.ru/20250523/tekhnika-857861557.html

В России значительно подешевела бытовая техника

В России значительно подешевела бытовая техника - 23.05.2025, ПРАЙМ

В России значительно подешевела бытовая техника

За весну 2025 года бытовая техника в России подешевела на 10-20 процентов, передает издание "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов. | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T13:56+0300

2025-05-23T13:56+0300

2025-05-23T13:56+0300

экономика

россия

бытовая техника

https://cdnn.1prime.ru/img/83189/01/831890136_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_71084a3073ace784337ce54834c118ca.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. За весну 2025 года бытовая техника в России подешевела на 10-20 процентов, передает издание "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов.Согласно изданию, мелкая бытовая техника подешевела на 16%, а плиты, духовые шкафы, микроволновые печи и холодильники на 10-11%. Эксперты отмечают, что этот тренд стабилизируется, и дальнейшего снижения цен ожидать не стоит."Динамичнее всего сократилась стоимость новой техники от марок Kraft (на 22%), "Бирюса" (на 21%) и Dexp (на 8%). Также доступнее стала новая холодильная техника от брендов Samsung (снижение цены на 17%) и Beko (на 15%)", - рассказал руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" "Авито" Павел Комаров.Однако, кондиционеры в России последнее время подорожали на 8%, и средний чек на их покупку составил 36,5 тысячи рублей за первые месяцы 2025 года.

https://1prime.ru/20241128/tekhnika-853159919.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бытовая техника