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В России значительно подешевела бытовая техника - 23.05.2025, ПРАЙМ
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В России значительно подешевела бытовая техника
В России значительно подешевела бытовая техника - 23.05.2025, ПРАЙМ
В России значительно подешевела бытовая техника
За весну 2025 года бытовая техника в России подешевела на 10-20 процентов, передает издание "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T13:56+0300
2025-05-23T13:56+0300
экономика
россия
бытовая техника
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. За весну 2025 года бытовая техника в России подешевела на 10-20 процентов, передает издание "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов.Согласно изданию, мелкая бытовая техника подешевела на 16%, а плиты, духовые шкафы, микроволновые печи и холодильники на 10-11%. Эксперты отмечают, что этот тренд стабилизируется, и дальнейшего снижения цен ожидать не стоит."Динамичнее всего сократилась стоимость новой техники от марок Kraft (на 22%), "Бирюса" (на 21%) и Dexp (на 8%). Также доступнее стала новая холодильная техника от брендов Samsung (снижение цены на 17%) и Beko (на 15%)", - рассказал руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" "Авито" Павел Комаров.Однако, кондиционеры в России последнее время подорожали на 8%, и средний чек на их покупку составил 36,5 тысячи рублей за первые месяцы 2025 года.
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россия, бытовая техника
Экономика, РОССИЯ, бытовая техника
13:56 23.05.2025
 
В России значительно подешевела бытовая техника

"Известия": цены на бытовую технику в России снизились на 10-20%

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМагазин сети бытовой техники
Магазин сети бытовой техники - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. За весну 2025 года бытовая техника в России подешевела на 10-20 процентов, передает издание "Известия" со ссылкой на опрошенных экспертов.
Согласно изданию, мелкая бытовая техника подешевела на 16%, а плиты, духовые шкафы, микроволновые печи и холодильники на 10-11%. Эксперты отмечают, что этот тренд стабилизируется, и дальнейшего снижения цен ожидать не стоит.
"Динамичнее всего сократилась стоимость новой техники от марок Kraft (на 22%), "Бирюса" (на 21%) и Dexp (на 8%). Также доступнее стала новая холодильная техника от брендов Samsung (снижение цены на 17%) и Beko (на 15%)", - рассказал руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" "Авито" Павел Комаров.
Однако, кондиционеры в России последнее время подорожали на 8%, и средний чек на их покупку составил 36,5 тысячи рублей за первые месяцы 2025 года.
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