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Британскую газету Telegraph приобретет частная американская инвесткомпания

Британскую газету Telegraph приобретет частная американская инвесткомпания - 23.05.2025, ПРАЙМ

Британскую газету Telegraph приобретет частная американская инвесткомпания

Частная американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners приобретёт одну из самых популярных британских газет Telegraph после двух лет... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T17:13+0300

2025-05-23T17:13+0300

2025-05-23T17:13+0300

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ЛОНДОН, 23 мая – ПРАЙМ. Частная американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners приобретёт одну из самых популярных британских газет Telegraph после двух лет неопределенности с владельцем, сообщило в пятницу само издание. Газета Telegraph фактически не имеет владельца последние два года. "Telegraph будет продана трансатлантическому консорциуму, возглавляемому RedBird Capital Partners, в рамках предварительной сделки, чтобы положить конец двум годам изнурительной неопределенности и обеспечить значительные инвестиции в журналистику", - говорится в материале. В прошлом году издание хотел полностью приобрести инвестиционный фонд RedBird IMI, поддерживаемый правительством ОАЭ. До этого он приобрел опцион на владение, погасив часть долга предыдущих владельцев Telegraph. Однако Лондон запретил иностранным государствам владеть британскими газетами, в том числе из-за опасений по поводу свободы слова в СМИ, и сделка не состоялась. Теперь газету приобретет компания RedBird Capital Partners, обеспечившая четверть финансирования RedBird IMI. Её основатель Джерри Кардинале подписал принципиальную договоренность о приобретении контроля над Telegraph у фонда за 500 миллионов фунтов, сказано в статье. При этом отмечается, что окончательная сделка пока не была заключена. Сам фонд RedBird IMI получит долю в размере до 15%, однако ОАЭ не смогут принимать какое-либо участие в работе издания. В группу владельцев также войдут британские медиаинвесторы, пишет Telegraph. Основанная в 1948 медиагруппа Telegraph Media Group принадлежала с 2004 года братьям Дэвиду и Фредерику Баркли. В июне 2023 группа была передана на внешнее управление из-за превышающего миллиард фунтов неоплаченного долга перед банковской группой Lloyds Banking Group. Впоследствии банковская группа выставила медиагруппу на аукцион. Сообщалось, что семья Баркли в свою очередь предложила погасить всю задолженность за счет долга, предоставленного членом королевской семьи из ОАЭ и инвестфондом RedBird IMI. В декабре 2023 года фонд приобрел опцион на владение изданий Telegraph и Spectator у семьи Баркли, погасив примерно половину их долга в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов. Планы по конвертации долга в собственность были сорваны в марте 2024 года, когда министры заявили о планах запретить иностранным государствам владеть британскими газетами. Минкульт Британии дал арабскому фонду разрешение на продажу опциона на владение изданиями через аукцион. RedBird IMI – совместное предприятие американской RedBird Capital и International Media Investments (IMI) из ОАЭ.

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