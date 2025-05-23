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Совет директоров ТГК-1 рекомендовал выплатить дивиденды
Совет директоров ТГК-1 рекомендовал выплатить дивиденды - 23.05.2025, ПРАЙМ
Совет директоров ТГК-1 рекомендовал выплатить дивиденды
Совет директоров ТГК-1 рекомендовал дивиденды по итогам прошлого года и из нераспределенной прибыли прошлых лет - в 0,083 коп на акцию, сообщила компания. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T11:36+0300
2025-05-23T11:36+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Совет директоров ТГК-1 рекомендовал дивиденды по итогам прошлого года и из нераспределенной прибыли прошлых лет - в 0,083 коп на акцию, сообщила компания. "Рекомендовать общему собранию акционеров общества принять решение по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2024 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты... выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2024 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет) в размере 0,000828802 рубля на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Дата, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов, - 8 июля.
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рынок, акции
Совет директоров ТГК-1 рекомендовал выплатить дивиденды
Совет директоров ТГК-1 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Совет директоров ТГК-1 рекомендовал дивиденды по итогам прошлого года и из нераспределенной прибыли прошлых лет - в 0,083 коп на акцию, сообщила компания.
"Рекомендовать общему собранию акционеров общества принять решение по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2024 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты... выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2024 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет) в размере 0,000828802 рубля на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
Дата, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов, - 8 июля.
Совет директоров "Т-Технологий" рекомендовал выплатить дивиденды