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Совет директоров ТГК-1 рекомендовал выплатить дивиденды - 23.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250523/tgk-857854297.html
Совет директоров ТГК-1 рекомендовал выплатить дивиденды
Совет директоров ТГК-1 рекомендовал выплатить дивиденды - 23.05.2025, ПРАЙМ
Совет директоров ТГК-1 рекомендовал выплатить дивиденды
Совет директоров ТГК-1 рекомендовал дивиденды по итогам прошлого года и из нераспределенной прибыли прошлых лет - в 0,083 коп на акцию, сообщила компания. | 23.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Совет директоров ТГК-1 рекомендовал дивиденды по итогам прошлого года и из нераспределенной прибыли прошлых лет - в 0,083 коп на акцию, сообщила компания. "Рекомендовать общему собранию акционеров общества принять решение по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2024 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты... выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2024 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет) в размере 0,000828802 рубля на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Дата, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов, - 8 июля.
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рынок, акции
Экономика, Рынок, Акции
11:36 23.05.2025
 
Совет директоров ТГК-1 рекомендовал выплатить дивиденды

Совет директоров ТГК-1 рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года

Правобережная ТЭЦ ТГК-1
Правобережная ТЭЦ ТГК-1Правобережная ТЭЦ ТГК-1
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Совет директоров ТГК-1 рекомендовал дивиденды по итогам прошлого года и из нераспределенной прибыли прошлых лет - в 0,083 коп на акцию, сообщила компания.
"Рекомендовать общему собранию акционеров общества принять решение по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2024 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты... выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2024 года (в том числе из нераспределенной прибыли прошлых лет) в размере 0,000828802 рубля на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.
Дата, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов, - 8 июля.
Банкоматы Т-Банка - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
Совет директоров "Т-Технологий" рекомендовал выплатить дивиденды
Вчера, 10:16
 
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